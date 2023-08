Por Patricia Armijo B. |

El maltrato animal contempla varias acciones u omisiones que dañan a la mascota. El caso Spayk es el primero en Ecuador en el que se sentencia a una persona a prisión por este tipo de maltrato.

Spayk, un perro de raza similar a Husky, fue ahorcado en noviembre de 2022 en el barrio La Argelia, en el sur de Quito. Su agresora deberá permanecer tres años en prisión, pedir disculpas públicas, recibir tratamiento psicológico y prohibición para tener un animal de compañía.

Lea también:

Esta sentencia es histórica en el país y marca un precedente en materia de maltrato animal. De acuerdo con el artículo 250, inciso 1, de la Ley Reformatoria del Código Orgánico Integral Penal (COIP), se establece una sanción de uno a tres años de prisión.

Sanciones

La modificación de 2019 al COIP incluye la muerte, abuso sexual y peleas entre animales como delitos. Las sanciones incluyen penas privativas de libertad de dos meses a 3 años.

Abuso sexual a animales : El artículo 250 señala que «la persona que realice actos de carácter sexual contra un animal que integre la fauna urbana respectiva, lo someta a explotación sexual, lo utilice para actos sexuales propios o de terceros; o, lo ponga a disposición de terceros para actos sexuales, será sancionada con pena privativa de libertad de seis meses a un año . Si producto de esta conducta causa la muerte del animal, la sanción será la pena privativa de la libertad de uno a tres años» .

: El artículo 250 señala que «la persona que realice actos de carácter sexual contra un animal que integre la fauna urbana respectiva, lo someta a explotación sexual, lo utilice para actos sexuales propios o de terceros; o, lo ponga a disposición de terceros para actos sexuales, será sancionada con . Muerte a un animal : En el primer inciso establece que «la persona que mate a un animal que forma parte de la fauna urbana será sancionada con pena privativa de libertad de seis meses a un año . Si la muerte se produce como resultado de actos de crueldad será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años». Esta se aplicó en el caso de Spayk con la pena máxima.

: En el primer inciso establece que «la persona que mate a un animal que forma parte de la fauna urbana será sancionada con . Si la muerte se produce como resultado de actos de crueldad será sancionada con Esta se aplicó en el caso de Spayk con la pena máxima. Peleas entre animales: El segundo inciso incluye que «a persona que haga participar perros u otros animales de fauna urbana, los entrene, organice, promocione o programe peleas entre ellos, será sancionada con pena privativa de libertad de dos a seis meses«.

Mientras que el abandono de la mascota es una contravención que se sanciona son 100 horas de trabajo comunitario. La mitad de la pena se aplica en casos de maltrato por acción u omisión, que no cause lesiones o muerte.

En Quito también se aplican sanciones administrativas por maltrato animal. La Agencia Metropolitana de Control (AMC) regula basada en la Ordenanza Metropolitana No. 019-2020.

Incluyen infracciones leves con una multa del 30% de un Salario Básico Unificado (SBU). Se aplica en caso de tener a un animal sin correa, no recoger sus desechos, no socializar o no tener el carné de vacunas al día.

Las infracciones graves tienen una multa de un SBU. Se sancionan faltas como no proporcionar alojamiento adecuado, tener a los animales en la calle, no brindarle atención médica o tener un número de mascotas que impida cumplir con sus libertades.

También se incluyen casos de animales encerrados en vehículos, transportados en cajuelas, obligados a trabajar, no esterilizarlos o venderlos.

Existen las infracciones muy graves que se sancionan con 10 SBU. Incluyen no hacerse cargo de los daños que ocasione el animal, practicar mutilaciones estéticas, sacrificar o causar la muerte de un animal de compañía y encadenar o enjaular a las mascotas.

Casos en el mundo

El primer juicio penal por maltrato animal se dio en México en 2022. Un hombre fue sentenciado a 10 años de cárcel por envenenar y matar a dos perros.

Se trataba de Athos y Tango, canes rescatistas de la Cruz Roja de Querétaro. El acusado habría dado salchichas envenenadas a los animales porque no le gustaba que ocuparan las jardineras para entrenar.

Además la justicia le aplicó una multa de dos millones de pesos, cerca de 120 000 dólares. La jueza dictaminó que el culpable actuó de manera dolosa.

En Alicante, España, un hombre fue sentenciado a 14 meses de prisión por maltrato animal. El hombre abandonó a su mascota y luego dijo que no era suya.

El can era un mastín y fue hallado con señales de desnutrición. Aunque fue rescatado, murió a los pocos días por la inanición.

El acusado deberá pagar a la fundación que rescató al perro en 2020 la suma de 2 516 euros. Además pagará 6 euros diarios por cuatro meses, a manera de multa y no podrá tener una mascota ni trabajar en oficios relacionados a animales por tres años.

Libertades animales

Los animales tienen derechos que deben respetarse y garantizarse para su adecuado desarrollo. Los animales de compañía deben estar bajo el cuidado de una persona que será responsable en caso de infracción.

Las libertades animales son cinco:

Libre de sed, hambre y desnutrición : Los animales deben ser alimentados con una dieta balanceada acorde a su raza, peso y edad. El agua que beben debe ser limpia y fresca.

: Los animales deben ser alimentados con una dieta balanceada acorde a su raza, peso y edad. El agua que beben debe ser limpia y fresca. Libre de incomodidades físicas o térmicas: Proveer un espacio de descanso cómodo y protegido del clima.

o térmicas: Proveer un espacio de descanso cómodo y protegido del clima. Libre de dolor, lesiones o enfermedades : El animal debe recibir atención veterinaria oportuna. En caso de enfermedad debe recibir atención especializada y tratamiento adecuado.

: El animal debe recibir atención veterinaria oportuna. En caso de enfermedad debe recibir atención especializada y tratamiento adecuado. Libre de miedo y angustias: Protegerlos de situaciones estresantes que generen miedo o angustia.

Protegerlos de situaciones estresantes que generen miedo o angustia. Libre para expresar su comportamiento: Los animales deben interactuar con otros y desenvolverse de manera espontánea.

Las emergencias relacionadas a animales de compañía también pueden reportarse a través del Sistema Integrado de Seguridad ECU911. En Quito se puede denunciar a través de la Unidad de Bienestar Animal a través de un formulario virtual.

También en Teleamazonas: