Casting de Britney Spears se vende por un millón de dólares

Después de 17 años del estreno del «Diario de una pasión» , cuyo papel fue interpretado por la actriz Rachel McAdams, el director de casting, Matthew Barry, reveló que Britney Spears estuvo a punto de ser la protagonista

Matthew compartió un video en exclusiva para el medio estadounidense en donde se le ve a Britney y a Ryan, realizando su prueba frente a la cámara, hace más de 17 años.

En los últimos días, la plataforma “ eBay” puso a la venta el vídeo de la audición cuyo valor era por más de un millón de dólares, pero el anuncio hace poco fue borrado de la página

En la oferta se afirmaba que la cinta fue grabada el 18 de abril de 2002, con una cámara Sony Hi8mmy dura 10 minutos

Britney talking about The Notebook and how it was the most amazing script she’d ever read pic.twitter.com/aH30a4hTgS