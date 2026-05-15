Neymar, James, Darwin Núñez: las estrellas en apuros antes del Mundial 2026

Falta de rodaje, lesiones y peleas con compañeros. El Mundial de Norteamérica no llega en el mejor momento para astros como Neymar, James Rodríguez o Darwin Núñez, que tienen en vilo a sus selecciones en la cuenta atrás de la gran cita.

La incertidumbre por Neymar

Toda Brasil aguarda la decisión de Carlo Ancelotti. El lunes, el técnico italiano revelará su lista de convocados para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, y el gran interrogante es si pronunciará por primera vez el nombre de Neymar.

El último héroe de la Seleçao, de 34 años, no viste el uniforme nacional desde su grave lesión de rodilla en octubre de 2023.

El pasado febrero, tras otra operación de menisco, se reincorporó al Santos con el tiempo justo para ganarse el boleto a su cuarta Copa del Mundo.

Pero sus escasas e irregulares apariciones sobre el césped han hecho muy poco para convencer a un Ancelotti bajo presión por resurgir a la escuadra pentacampeona mundial.

El extécnico del Real Madrid siempre ha alegado que el llamado de Ney depende de su condición física, aunque su impetuoso carácter puede pesar también en la decisión después de que este mes le propinara una cachetada al joven Robinho Jr. durante un entrenamiento.

Ancelotti, con el ataque ya diezmado por la baja de Rodrygo y la posible de Estêvão, podría atender las voces que le reclaman una apuesta ciega por el Diez.

"En los Mundiales queremos que estén los mejores y Ney, esté como esté, siempre va a ser uno de ellos", dijo este mes Lionel Messi sobre su amigo y excompañero en el Barcelona y Paris Saint-Germain.

Los problemas físicos de James Rodríguez en Colombia

Otra carrocería bajo la lupa en la antesala del Mundial es la de James Rodríguez. El mediapunta sí es pieza clave en los esquemas del seleccionador Néstor Lorenzo pero Colombia teme que su mágica zurda ya no guarde más milagros.

También de 34 años, James deberá someterse a un plan especial de trabajo en el campamento de Colombia después de su testimonial paso por la liga norteamericana (MLS) con el Minnesota United.

El capitán cafetero se despidió el miércoles del United después de jugar apenas seis jornadas, con dos asistencias y ningún gol, en su único rodaje competitivo en los últimos seis meses.

Fuera del césped recayó otra vez en una sucesión de problemas físicos, incluida una deshidratación severa que lo tuvo tres días hospitalizado.

Darwin Núñez es duda Uruguay

A diferencia de Neymar y James, el uruguayo Darwin Núñez debería afrontar este Mundial en plenitud a sus 26 años.

El exariete del Liverpool, no obstante, se encuentra sumido en una crisis de juego y goles, agravada por su inactividad en el Al-Hilal.

Núñez está relegado desde febrero en la liga saudita por decisión técnica y también se vio afectado por la paralización de la Champions asiática debido a la guerra de Oriente Medio.

Con la Celeste, el delantero llamado a sustituir a Luis Suárez y Edinson Cavani lleva casi dos años sin marcar.

Federico Valverde, pura indertidumbre

La reactivación de su hombre gol no será el único desafío de Marcelo Bielsa en la concentración de Uruguay.

Federico Valverde, uno de sus capitanes y emblema actual del fútbol charrúa, se presentará en un estado incierto después del escándalo que protagonizó la semana pasada en el Real Madrid.

El mediocampista, de 27 años, tuvo un altercado con su compañero francés Aurélien Tchouaméni en el vestuario por el cual fue hospitalizado con un traumatismo craneoencefálico.