Mujer baleada en Sauces 5 permanece estable en el hospital Teodoro Maldonado Carbo

Jessica Bermeo, la mujer que recibió una bala perdida en Sauces 5, norte de Guayaquil, permanece estable en el hospital del IESS, Teodoro Maldonado Carbo, sur de la ciudad.

En entrevista con Teleamazonas, Carlos Morín, coordinador de Áreas Críticas del Hospital Teodoro Maldonado, informó que la paciente, de 43 años, está en la Unidad de Cuidados Intensivos, con ventilación mecánica y bajo sedación.

Indicó que sus signos vitales son estables y que el proyectil quedó alojado detrás de la oreja derecha, sin afectar directamente el cerebro.

Según el especialista, esto permite tener un pronóstico favorable, ya que no existiría compromiso en la motricidad ni en la sensibilidad de la víctima.

Sin embargo, posteriormente se evaluará si hubo afectación en la capacidad auditiva del oído derecho.

Añadió que, tras la valoración de neurocirujanos, no se requiere una intervención neuroquirúrgica para extraer la bala.

Una vez estabilizada, especialistas en Otorrinolaringología analizarán la posibilidad de realizar ese procedimiento.

Bermeo estaba en uno de los cajeros de Sauces 5, cuando recibió un impacto de bala, de dos sujetos que dispararon en el sector a un hombre.

La Policía continúa las investigaciones para dar con el paradero de los responsables de la balacera.