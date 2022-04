Cazador de tormenta graba como un rayo alcanza el auto de su amigo

El famoso cazador de tormentas y ‘youtuber’ estadounidense Christopher Riske logró filmar un video que definió como «único en la vida».

Se trata del momento exacto en que un rayo cayó sobre el auto de su amigo.

La grabación, hecha desde el coche del propio Riske, que se hallaba en el arcén de una carretera cerca de la localidad de Gilmore City (Iowa), captó cómo el auto de su amigo More Pi, que maniobraba a escasos metros de distancia, fue alcanzado directamente por el rayo.

MY FRIEND'S CAR WAS STRUCK BY LIGHTNING AND I CAUGHT IT pic.twitter.com/qfCLjJXtdk