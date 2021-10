Charles Bennett encadenó su derrota número 13 de forma consecutiva

Charles Bennett, luchador estadounidense de artes marciales mixtas (MMA), se convirtió en noticia tras perder una pelea llevada a cabo el pasado fin de semana.

Parece ser un hecho común y corriente, pero el tema es que, según medios internacionales, es la décimo tercera pela que Bennett pierde de manera consecutiva.

En esta última pelea, Bennett cayó ante el estadounidense Robert Emerson.

Según el portal de noticias RT, “En una grabación difundida en las redes sociales, se observa cómo ‘The Saint’ le suelta un fuerte gancho en el rostro a ‘Felony’, que queda aturdido. Instantes después Emerson le da otro derechazo en el rostro y ya en el suelo le propina varios golpes antes de que el árbitro dé por terminada la pelea”.

Charles ‘Felony’ Bennett is now on a 17-fight losing streak

pic.twitter.com/dSAUS98XOT