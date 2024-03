El apoyo y las ovaciones al ecuatoriano Marlon ‘Chito’ Vera se hicieron notar, este 7 de marzo de 2024, durante una rueda de prensa previa a la pelea ante Sean O’Malley por el título mundial de la UFC.

«Se siente el amor, se siente el apoyo, Ecuador va a tener su primer campeón mundial», aseguró el peleador manabita.

‘Chito’ Vera se enfrentará a Sean O’Malley por el título en la categoría peso gallo de la UFC, el sábado 9 de marzo de 2024, en el Kaseya Center, en Miami.

‘Chito’ Vera entró al Kaseya Center, en Miami, para la rueda de prensa previo a su pelea con Sean O’Malley. Fue ovacionado por el público. Hubo ecuatorianos presentes que lucían la camiseta tricolor y máscaras de Diablo Huma.

Declaraciones picantes del ‘Chito’ Vera

El peleador ecuatoriano dio fuertes declaraciones a su oponente. «Enseñémosle a este payaso quién va a ganar», dijo el ‘Chito’ Vera, con una sonrisa en su rostro.

«El día sábado voy a salir preparado, fuerte y le voy a arrancar la cabeza», respondió ‘Chito’ a la pregunta de una periodista le dijo: «¿Qué hacer con Sean O’Malley para volver a derrotarlo»

Luego dijo: «la suerte me sonríe y me seguirá sonriendo, por mi trabajo fuerte, por las ganas que le meto, por todo lo que he hecho durante todos estos años, nunca me he rendido y lo que diga este pendejo (O’Malley), no importa».

Por su parte, O’Malley se mostró confiado en que ganará la pelea. «Estoy muy calmado para este fin de semana. Claro que debo estar callado lo voy a noquear», dijo el luchador estadounidense.

Este 7 de marzo de 2024 se dio el careo entre ambos luchadores. Los dos se miraron fijamente a los ojos y no faltaron las palabras picantes y provocaciones.

Sin embargo, tal fue el apoyo al ‘Chito’, que la intervención de O’Malley se vio interrumpida por un grupo de ecuatorianos y latinoamericanos que no paraban de corear el nombre del manabita.

“¡Los fans de ‘Chito’ Vera no dejan hablar al campeón! ¡Se siente la porra!”, señaló la UFC, a través de sus redes sociales.

O’Malley busca la revancha

Actualmente, el ‘Chito’ se ubica quinto en el ranking de la categoría, pero su gran desempeño le permitió conseguir la oportunidad de medirse con el número 1 de la categoría peso gallo y pelear por el título.

Ambos se enfrentaron hace cuatro años en un combate de UFC Apex de Las Vegas, Nevada. Allí el ‘Chito’ derrotó a ‘Suga’ O’Malley por nocaut técnico, por lo que el estadounidense buscará la revancha este sábado 9 de marzo de 2024.

Por su parte, ‘Chito’ dijo que «como ecuatoriano quiero llevarle esa victoria a Ecuador, quiero llevarle ese cinturón a Ecuador y es algo que me hace levantarme todos los días con ganas”.

