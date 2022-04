Marlon «Chito» Vera se enfrenta este 30 de abril a una de sus peleas más detacada en la UFC. Será ante Rob Font, en el Apex de Las Vegas.

El ecuatoriano será parte del cartel estelar y este viernes ya se vivió la emoción en la ceremonia de pesaje.

✅ First main event

✅ First to the scale

✅ Makes weight



Marlon Vera (@ChitoVeraUFC) ticked all the boxes at #UFCVegas53 weigh-ins. 🇪🇨 pic.twitter.com/emJvFNLhlL