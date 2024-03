La noche de este sábado 9 de marzo de 2024 podría convertirse en una fecha histórica para el deporte ecuatoriano. Marlon ‘Chito’ Vera tiene la oportunidad de ser el nuevo campeón mundial de la categoría peso gallo de la UFC 299.

Él se enfrentará al actual monarca Sean O’Malley, en el Kaseya Center, en Miami. La historia puede cambiar y ‘Chito’ puede consagrase como el nuevo campeón y escribir su nombre en las páginas doradas de nuestro deporte.

No es la primera vez que ‘Chito’ se enfrenta a este oponente. De hecho, es la segunda vez que el manabita, de 31 años, peleará ante O’Malley (29 años).

El 15 de agosto de 2020 el nacido en Chone obtuvo la victoria por un nocaut técnico al estadounidense. ‘Chito’ le dio un patazo en la pierna derecha de O’Malley y lo dejó fuera de combate.

Llegó el día Ecuador, todos con Chito!!! #UFC299



ESTELARES 10pm ET 🇺🇸 / 10pm 🇪🇨 / 9pm 🇲🇽 / 12am 🇦🇷 / 4am 🇪🇸

PRELIMINARES 8pm ET 🇺🇸 / 8pm 🇪🇨 / 7pm 🇲🇽 / 10pm 🇦🇷 / 2am 🇪🇸

PRIMERAS PRELIMS 6pm ET 🇺🇸 / 6pm 🇪🇨 / 5pm 🇲🇽 / 8pm 🇦🇷 / 12am 🇪🇸 pic.twitter.com/qtRkSCcFre