Esta es una de esas notas en las que, obligatoriamente, debe existir una ¡Alerta de Spoilers! Ahora sí, empecemos. Llegó el primer capítulo de ‘She Hulk’ a Disney+ junto con una gran revelación. El momento que los fanáticos no dejaron pasar es la respuesta a la inevitable pregunta: ¿El Capitán América murió virgen?

Curiosamente, la virginidad del Capitán América ha sido uno de los misterios persistentes en el Universo Cinematográfico de Marvel (UCM). Chris Evans tuvo que decirle adiós al personaje en la entrañable ‘Endgame’ para que Mark Ruffalo, quien da viva a Bruce Branner (Hulk), hable del tema.

Not y'll talking about Steve Rogers (Captain America) being a virgin 😂 #SheHulk

Spoiler alert:

Episode 1 pic.twitter.com/vioHak8uS2