Colectivos no consiguen firmas suficientes para regular el uso de cannabis en Ecuador

Cada vez más niños ingieren productos a base de cannabis en EE.UU.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) estableció un plazo de noventa días para que los impulsores de la iniciativa que busca dar luz verde al autocultivo de cannabis, reúnan las firmas requeridas para avanzar en el proceso.

De acuerdo al pleno del CNE, el proyecto de Ley Orgánica para la Regulación Integral del Uso Responsable de Cannabis en Ecuador no cumplió con el requisito de respaldo ciudadano necesario para su trámite.

Logró únicamente 11.134 firmas de las 34.136 necesarias, correspondientes al 0,25 % del registro electoral.

Buscan excluir a la planta y derivados de sustancias ilegales

Por ello, los consejeros otorgaron 90 días a los proponentes, a partir de la notificación, para que, si consideran oportuno, completen las firmas requeridas.

El proyecto normativo proviene de una iniciativa popular ciudadana impulsada por la Red de Acción Cannábica y otras organizaciones.

Entre otras cosas, la propuesta busca regular tanto el uso medicinal como el uso adulto del cannabis para personas mayores de 18 años, excluyendo a la planta y sus derivados de la lista de sustancias sujetas a fiscalización.

Si se completan las firmas, trámite irá a la Asamblea

El documento sugiere la creación del Instituto de Regulación del Cannabis para supervisar la cadena productiva, desde la siembra hasta la comercialización, autorizando la existencia de clubes, tiendas y dispensarios médicos.

Una vez que el CNE verifique y valide las firmas recaudadas, debe notificar a la Asamblea Nacional para que inicie el trámite correspondiente.

El órgano legislativo tiene un plazo de 180 días para debatir la propuesta con la participación de sus promotores.