Independiente del Valle vence a Leones 2-1 y no afloja en la pelea por el primer lugar de LigaPro

Independiente del Valle venció 2-1 al Club Leones del Norte este sábado 25 de abril en su estadio, en un encuentro válido por la undécima jornada de la LigaPro Serie A 2026. Con goles de Matías Perelló, a los 46, y otro de Djorkaeff Reasco, a los 48 minutos, los rayados pelean punto a punto el liderato del torneo.

El duelo, que comenzó a las 14:10, enfrentó a los rayados que con la victoria sigue consolidado en la parte alta de la tabla. El equipo de Edison Méndez sorprendió en el primer tiempo y hubo accioones polémicas que exigieron la intervención del VAR. Los visitantes sorprendieron con el tanto de Santiago Valentino Arrieta.

El empate llegó justo antes de finalizar la primera mitad. Tras una serie de rebotes en el área visitante, Perelló estuvo atento para empujar el balón al fondo de la red, logrando nivelar el marcador antes del descanso y dándole un impulso anímico fundamental a los locales.

Apenas iniciado el segundo tiempo, Reasco selló la remontada. El gol se originó tras un rebote que quedó a su disposición dentro del área, el cual aprovechó con eficacia para anotar el tanto definitivo que aseguró los tres puntos para el conjunto "rayado".

Con este resultado, IDV suma tres puntos valiosos en la tabla de posiciones. En la próxima jornada, los del Valle deberán visitar a la Universidad Católica, mientras que Leones del Norte buscará recuperarse enfrentando a Emelec.

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Alineación Independiente del Valle Tomado de redes sociales

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