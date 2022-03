Chris Rock no ha presentado cargos contra Smith tras altercado

El actor Chris Rock no ha presentado cargos contra el ganador del premio Óscar Will Smith tras haber sido aparentemente agredido por éste último en la ceremonia de los premios cinematográficos, informó la policía de Los Ángeles, según la CNN.

Smith abofeteó a Rock durante la citada ceremonia celebrada anoche en Los Ángeles, después de que el cómico gastara una broma a Jada Pinkett Smith, la esposa del flamante ganador del Óscar como actor protagonista.

Mientras presentaba el premio de la academia de Hollywood al mejor documental, Rock se dirigió a la mujer de Smith y lanzó la frase: «Jada, te amo, ‘G.I. Jane 2’, no puedo esperar para verla».

Con esta frase hacía referencia a la popular película «La teniente O’Neil» (G.I. Jane), en la que la protagonista, la actriz Demi Moore, aparece rapada.

Pinkett Smith, que ha reconocido en público que padece un problema de alopecia (un trastorno que produce calvicie), se presentó en la ceremonia con la cabeza rapada, según explica la cadena estadounidense.

Tras escuchar la broma, Will Smith subió al escenario del Dolby Theater y aparentemente golpeó en la cara a Rock, antes de gritarle: «Mantén el nombre de mi esposa fuera de tu puta boca».

Here's the moment Chris Rock made a "G.I. Jane 2" joke about Jada Pinkett Smith, prompting Will Smith to punch him and yell, "Leave my wife’s name out of your f–king mouth." #Oscars pic.twitter.com/kHTZXI6kuL