Pesar por la muerte de la ciclista Muriel Furrer en el Mundial de Suiza. La competencia se tiñó de luto este viernes 27 de septiembre de 2024, por la muerte de la corredora suiza de 18 años. Ella falleció tras una caída la víspera durante la carrera junior, en condiciones que siguen sin esclarecerse.

«Con profunda tristeza la Unión Ciclista Internacional (UCI) y el comité de organización del Mundial de Zúrich recibieron hoy la noticia del trágico deceso de la joven ciclista suiza Muriel Furrer», indicó la instancia en un comunicado.

Ya se presagiaba lo peor desde el anuncio el jueves 26 del accidente del que había sido víctima la joven suiza. La deportista se encontraba en un estado «muy crítico», según las palabras de la UCI, luego de haber sido transportada en helicóptero al hospital con un «grave traumatismo craneal».

«Lamentablemente Muriel Furrer ha fallecido hoy en el Hospital Universitario de Zúrich», anunció la UCI el viernes 27, lamentando la muerte de una «corredora que tenía futuro por delante».

Our hearts are broken, we have no words



It is with a heavy heart and infinite sadness that we have to say goodbye to Muriel Furrer today. We are losing a warm-hearted and wonderful young woman who always had a smile on her face. There is no understanding, only pain and sadness. pic.twitter.com/tFy9nAb1BS