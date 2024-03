Moradores y comerciantes del sur de Quito denuncian que algunos locales de la zona fueron clausurados de manera arbitraria. La Agencia Metropolitana de Control (AMC) asegura que no contaban con los permisos.

Zulay Arias, comerciante afectada por el cierre, denuncia que su local, ubicado en la Ferroviaria, fue cerrado hace 56 días y no ha podido retomar el servicio. Además, ella cuenta que en el proceso el acto de inicio de sanción fue formulado con errores y un mes después recibió otro documento con datos diferentes.

No obstante, este no sería el único caso pues en los últimos meses múltiples locales han sido clausurados en la zona. Los comerciantes cuentan que no han podido obtener nuevamente los permisos para operar porque deben enfrentarse a varias trabas.

«No atienden los pedidos, no clausuran los locales que si deberían clausurar y lamentablemente no hay gestión. Eso está generando muchos problemas porque emiten informes que no son los correctos», manifestó Rosario Dillon, miembro del Comité Barrial.

Los perjudicados comentan que hay otros espacios aledaños que son mal usados y que requieren la intervención de las instituciones. Pero pese a las denuncias no reciben respuestas.

Por su lado, la AMC afirmó que las clausuras en la zona se deben a que los establecimientos ejercían una función no autorizada. «Se han convertido en espacios de venta y consumo de bebidas alcohólicas, es decir, una licorería que a la vez se convierte en una cantina«, aseveró Daniel Jerves, directora metropolitana de instrucción.

Asimismo, la vocera de la agencia reveló que las denuncias provienen de los moradores de la Ferroviaria. Por ello, Jerves asegura que este tipo de negocios estarían generando problemas de convivencia. «Genera un malestar por el ruido, mal uso del espacio público y la inseguridad«, añade la funcionaria.

La AMC recuerda que los locales que hagan mal uso de la Licencia Metropolitana Única para el Ejercicio de Actividades Económicas (LUAE) podrían enfrentar sanciones que van desde 1 a 15 salarios básicos unificados (460 dólares a 6 900 dólares).

