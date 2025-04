Actualizado 12:10

Redacción Teleamazonas.com

Las intensas lluvias podrían generar inconvenientes durante la jornada electoral de segunda vuelta el domingo 13 de abril del 2025. La presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE) informó que la reubicación de los recintos por los estragos del inverno es una posibilidad.

Diana Atamaint confirmó que existen medidas de contingencia y que hasta, este martes 8 de abril, se han reportado afectaciones en 26 recintos electorales en Cotopaxi, El Oro, Esmeraldas, Guayas, Loja, Los Ríos, Manabí, Morona Santiago, Pichincha, Santa Elena y Zamora Chinchipe.

Durante una entrevista en Teleamazonas, el 7 de abril, La titular del CNE aclaró que algunos de estos lugares han sido declarados como albergues. Por ello, se han identificado a una o dos cuadras del lugar un recinto de contingente.

Este martes, en una entrevista radial, la presidenta del CNE confirmó que los primeros cambios se llevaron a cabo en 10 recintos de Cotopaxi, Loja, Santa Elena, Los Ríos y Manabí. «Se está informando a la ciudadanía porque no habrá manera de solventar en los próximos días», apuntó.

Los próximos días se evaluará el estado de los recintos a escala nacional. No obstante, Atamaint aclaró que la reubicación puede ser hasta la mañana del 13 de abril por casos extremos. «Generalmente no es muy distantes, es en los alrededores o lugares que la gente pueda acceder», agregó.

Los ciudadanos podrán informarse de la reubicación o cierre de un centro de votación por ruedas de prensa o boletines emitidos desde el CNE. Incluso, recalcó que si por desconocimiento alguien llega al recinto, el personal electoral dará instrucciones para dirigirse al siguiente recinto de contingencia.

“No tiene nada que ver criterios políticos, son técnicos. Lo que buscamos principalmente que las y los ecuatorianos ejerzan su derecho al voto y de esa manera el CNE pueda garantizar ese acceso dando alternativas de solución y no quedarnos en la comodidad de nuestros escritorios diciendo no es posible hacer elecciones”, sentenció Atamaint en Teleamazonas.

Los ciudadanos pueden verificar su lugar de votación de la siguiente forma:

Ingresar a la página web del CNE , seleccionar ‘Elecciones Generales 2025’

web del , seleccionar ‘Elecciones Generales 2025’ Seleccionar ‘Consulta del Registro Electoral’ o en el siguiente link: https://app02.cne.gob.ec/consultaregistroelectoral/

Colocar el número de cédula y fecha de nacimiento

de y de Validar que no es un robot marcando el recuadro debajo de los datos solicitados

que marcando el recuadro debajo de los datos solicitados Dar click en Consulta

En caso de reubicación de cualquier recinto, el CNE emitirá boletines actualizados con el listado de los cambios y el lugar al que deberán acudir. Esta información se encontrará en las redes sociales oficiales de la entidad.

