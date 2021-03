Conductor atropella a una mujer en un parqueadero y huye del lugar

La semana pasada, en la ciudad de Fort Myers, Florida, Estados Unidos, una mujer se encontraba arrodilladla en un parqueadero cuando el conductor de una camioneta la atropelló y se dio a la fuga.

La mujer se quedó con graves heridas en el suelo del estacionamiento. El hecho tuvo lugar el pasado nueve de marzo, pero apenas esta semana se hicieron públicas las imágenes y compartidas en redes sociales.

En el clip se ve a la mujer arrodillada mientras el conductor de la camioneta arranca despacio, pero luego hace un giro brusco y atropella a la mujer de 49 años de edad para luego huir del lugar.

Según el portal de noticias RT la policía inició una investigación y está en la búsqueda del dueño o del conductor de la camioneta. Además hizo un llamado a la comunidad para que ayude con información sobre el incidente o sobre la posible identidad del propietario del vehículo.

El video, compartido en redes sociales, que recoge el momento del atropellamiento de la mujer contiene imágenes fuertes que podría herir la sensibilidad de quien lo vea, por lo que le recomendamos discreción antes de reproducir el metraje.

Troopers looking for this pickup truck, it struck a pedestrian at the Cracker Barrel Restaurant off of Palm Beach Blvd in Ft Myers on 3/8/21. Possibly a Ford F250, white in color, towing a utility trailer! Call *FHP or @SWFLCrime8477 with tips! pic.twitter.com/y2p61FKA2C