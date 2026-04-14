Perú: Candidato López Aliaga no aceptará resultados aunque pase a segunda vuelta

Integrantes de la Policía Nacional de Perú custodian el ingreso al colegio Libertador San Martín este domingo, en Lima (Perú). Hay retrasos en algunos de los centros de votación más importantes.

El exalcalde de Lima Rafael López Aliaga, candidato a la Presidencia de Perú por el partido ultraderechista Renovación Popular, aseguró que no aceptará el resultado de las elecciones incluso si él es quien pasa a segunda vuelta.

En su intervención ante cientos de personas en un plantón frente al Jurado Nacional de Elecciones (JNE), López Aliaga aseguró que lo sucedido en la jornada electoral de Perú "no se ha visto ni en la dictadura de Maduro en Venezuela".

Candidato exige detener a jefe de ONPE por fraude

Instó a la Fiscalía y a la Policía a detener de manera inmediata a Piero Corvetto, jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), encargado de organizar las elecciones.

El candidato ultraconservador insistió en denunciar "fraude" debido a los problemas en el reparto del material electoral que causaron retrasos en la apertura de recintos, e incluso la extensión de las elecciones.

No obstante, habló de que supuestamente ha habido 1,6 millones de personas que normalmente votaban en elecciones y que esta vez no lo hicieron por los retrasos en las aperturas.

López Aliaga iría a segunda vuelta con Keiko Fujimori

"Si el fraude se consuma, yo convoco a una marcha multitudinaria", dijo López Aliaga a sus seguidores a quienes pidió estar en alerta y sumarse a la "insurgencia civil si se termina de consumar el fraude".

El candidato consideró que debería estar en primer lugar, por delante de la derechista Keiko Fujimori, hija del expresidente Alberto Fujimori, a quien criticó por quedarse callada y no sumarse a las denuncias de fraude.

Con cerca del 85 % del escrutinio, Fujimori es primera con el 16,87 % de los votos, seguido de López Aliaga, con 12,32 %; del Jorge Nieto, con 11,5 %; y del izquierdista Roberto Sánchez, con 11 %.