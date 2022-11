Conductor casi atropella a varias personas tras pelea entre hinchas

En un video quedó registrado el momento que un conductor casi atropella a varios ciudadanos que se encontraban cerca de un parque en el sector de Urbanor, en Guayaquil.

El hombre se encontraba con un grupo de amigos cuando las bromas terminaron en pelea y para evitar que lo golpearan subió al vehículo y aceleró sin medir las consecuencias.

Uno de los testigos del hecho contó que todo surgió por la bandera de un equipo, “por la bandera del Barcelona, el chico no conseguía la bandera y pensó que otro se la tenía escondida, eso fue todo. Cuando le entregaron la bandera se molestó, discutieron y se entraron a golpes”.

“Si no les atropelló fue porque el grupo se apartó, mas no porque él no quiso atropellarlos, porque velocidad era para que les pasara el carro encima”, argumentó una moradora del sector, que también vio lo ocurrido.

Y es que el deseo de todos quienes vivieron esta escena durante la noche del domingo 6 de noviembre de 2022, es dar con el paradero del conductor.

