Confirman colaboración musical entre Shakira y Karol G

Shakira y Karol G lanzarán próximamente un tema conjunto, el primero que une musicalmente a estas dos colombianas, confirmó este 27 de enero la compañía Sony Music.

Según detalló la agencia EFE, el nuevo sencillo no saldrá el 2 de febrero, fecha en la que cumple años la barranquillera y su expareja, Gerard Piqué, tal como habían difundido algunos medios. Se especuló que esta nueva colaboración tendría una nueva dedicatoria al exfutbolista, quien se ha convertido en el motivo de inspiración de sus últimas canciones a raíz de su ruptura sentimental.

De hecho, el nuevo corte, del que de momento no ha trascendido su título, llegará después del gran revuelo mediático que provocó su último tema, la sesión 53 junto al productor argentino Bizarrap, que en solo dos semanas acumula casi 162 millones de reproducciones en plataformas como Spotify.

Con anterioridad la artista colombiana había lanzado las canciones «Te felicito» y «Monotonía», grabadas junto a los puertorriqueños Rauw Alejandro y Ozuna, respectivamente, y que también incluían mensajes interpretados como alusiones directas a su relación con Piqué.

Pero hasta el momento se desconocen más detalles del tema de Shakira y Karol G, que promete ser un éxito rotundo a nivel mundial.

Será «con posterioridad» al 2 de febrero, «ni tampoco el día 3 de febrero», cuando en su escalada musical unirá su voz a otro de los valores fuertes de la música latina actual, la de su compatriota Karol G, de la que se espera nuevo disco titulado «Mañana será bonito», aseguraron las fuentes a EFE.

Colaboración rechazada

El año pasado, Karol reveló en una entrevista con el actor, comediante y locutor de radio ‘MoluscoTV’ que tuvo un acercamiento para concretar una colaboración con Shakira. Sin embargo, en ese momento, no se pudo concretar nada.

Según explicó ‘La Bichota’, ella esperaba que su unión musical se diera con su canción ‘Punto G’. Ella aclaró que no fue un rechazo de Shakira, pues no logró hablar directamente con ella, sino que le mostró la canción a “lo más cercano” que pudo llegar su equipo, quienes no aceptaron la propuesta.

Tras recibir la triste noticia, la interprete de ‘Gatúbela’ no descartó una unión musical futura. «Si el día de mañana yo tengo otra canción que siento que es para hacerla con ella en mi corazón, voy a volver a tocar la puerta”, comentó la artista urbana, quien dijo no estar moleta ni tener sentimiento negativos contra Shakira.