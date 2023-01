La carta en sus redes sociales no fue el único aviso que dio Moisés Caicedo. El ecuatoriano, uno de los más buscados en el mercado de pases de la Premier League, no se presentó al entrenamiento pautado para este 28 de enero del 2023.

Este viernes hizo público su deseo de salir de las Gaviotas, en medio de fuertes rumores que lo vinculan al Arsenal. Con un extenso texto, el ‘Niño Moi’ agradeció y pidió a la dirigencia del club que le permitan afrontar más retos.

«Estoy agradecido con el Sr. Bloom y Brighton por darme la oportunidad de venir a la Premier League y siento que siempre he hecho lo mejor que pude por ellos (…) Estoy orgulloso de poder generar una tarifa de transferencia récord para el Brighton que les permitiría reinvertirla y ayudar al club a seguir teniendo éxito. Los fanáticos me han tomado en sus corazones y siempre estarán en mi corazón, así que espero que puedan entender por qué quiero aprovechar esta magnífica oportunidad», escribió.

Y este sábado tomó una drástica decisión. El mediocampista no entrenó junto a sus compañeros, según publicó el periodista Fabrizio Romano, especialista en el mercado de pases. Al no formar parte de la práctica del equipo de De Zerbi, Moi automáticamente es baja para el próximo partido de las Gaviotas, que se disputará ante Liverpool por la FA Cup.

EXCL: Moises Caicedo didn’t turn up for training today — he wants leave immediately. Caicedo could also miss tomorrow’s game. ⚠️ #BHAFC 🚨 Understand Arsenal are expected to improve their bid, after £60m revealed yesterday. #AFC 🔵 Chelsea offered £55m — rejected too. #CFC pic.twitter.com/Xzt2f43ACI

No obstante, el periodista David Ornstein aseguró que el Brighton le dijo al futbolista de 21 años que se mantenga alejado del equipo hasta el miércoles 1 de febrero, cuando se cierra la ventana de transferencias. Y esperan que Moisés sea «parte del equipo para la segunda mitad de la temporada”.

🚨 Moises Caicedo will not attend Brighton training at 11am, nor play v Liverpool tomorrow. #BHAFC have told 21yo Ecuador midfielder to stay away until Feb 1 when transfer window closes + expect him to be part of squad for 2nd half of season @TheAthleticFC https://t.co/XMZNOPPmNE