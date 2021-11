Este fin de semana continúa la aplicación de la dosis de refuerzo de la vacuna contra el covid-19 para los adultos mayores en Guayaquil, Durán y Samborondón. Durante la semana la afluencia de este grupo etario fue bajo y existió confusión

La aplicación de la dosis de refuerzo de la vacuna contra el covid-19 para adultos mayores se realizó durante el fin de semana en Guayaquil, Durán y Samborondón.

Para este proceso, el Ministerio de Salud informó que se habilitaron en el puerto principal más de 15 centros de salud; y tambié puntos de vacunación en centros comerciales y terminales.

Conoce los Centros de Salud y Puntos de Vacunación habilitados para la aplicación de la #VacunaCOVID19. #PlanVacunación pic.twitter.com/Pmzf0fNcQA — Coordinación Zonal 8 (@Salud_CZ8) November 6, 2021

Sin embargo, algunas personas no pudieron recibir la dosis de refuerzo porque algunos centros no estaban habilitados o porque no cumplían con los requisitos necesarios.

Además, la afluencia de este grupo etario aún ha sido menor durante la semana. Se espera que con el pasar de los días la población esté mejor informada y acuda cuando realmente corresponda a la recibir la dosis de refuerzo.

Hasta este viernes 5 de noviembre en el país se han registrado 519 386 casos confirmados y 7 818 personas han fallecido ha causa del covid-19.

Las autoridades instan a la población para que acuda a recibir la dosis de refuerzo de la vacuna contra el covid-19.