Desde hace varios días en Kabul, capital de Afganistán, decenas de mujeres han salido a protestar contra los talibanes en pro de mantener sus derechos y su libertad. El descontento y la preocupación se agudizó luego del anuncio del nuevo gobierno talibán sobre las restricciones contra las mujeres, en el sentido de condiciones para la educación y el deporte.

De acuerdo con información de la agencia AFP, las autoridades emitieron un reciente decreto sobre la educación de las alumnas en universidades. Al asistir a clase, las mujeres ahora tendrán que usar una ‘abaya’, un velo que cubra todo el cuerpo y un ‘niqab’, dejando al descubierto solo sus ojos.

Existiría, según reportes internacionales, una nueva disposición para las aulas mixtas: hombres y mujeres deben recibir clases sin poder mezclarse, separados por una cortina. Al final de la clase, las estudiantes deben esperar hasta que los hombres hayan abandonado para irse. Estas y otras disposiciones se habrían tomado para disuadirlas de matricularse en la universidad.

#Taliban try to stop women protesters in #Kabul's Dashti-E-Barchi. Moments later, they passed. pic.twitter.com/B321g2hNre