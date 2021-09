Crédito de consumo: ¿ Qué es, cuándo pedirlo y cómo hacerlo?

El crédito de consumo es un instrumento financiero que permite cubrir diferentes necesidades ya sea para la adquisición de bienes o servicios, gastos de educación, viajes, imprevistos y otros gastos de consumo general que requiera el solicitante.

Si bien puede ser una herramienta poderosa para alcanzar los objetivos financieros de una persona, es muy importante usarlo de manera inteligente para que no se constituya en un enemigo invisible de las finanzas.

Para quienes están pensando en acceder a un crédito de consumo, es muy importante iniciar por un análisis minucioso que permita evaluar la capacidad de endeudamiento y tener un objetivo claro en cuanto al destino que se le dará a este dinero.

María Belén Luzón, especialista en temas financieros, explica a continuación cuándo acceder a un crédito de consumo y qué pasos seguir para hacerlo.

¿Cuándo se debe solicitar un crédito de consumo?

Cuando se tiene un objetivo claro y no existe otra opción para afrontar determinado gasto. Por lo general se acude a este tipo de préstamos cuando la persona tiene una necesidad que no puede cubrir con sus ahorros o no puede pagar de contado, como por ejemplo: cambio de auto, compra de muebles u otros implementos para el hogar, pago de estudios, tratamientos de salud u otros proyectos definidos.

Lo más importante, señala la experta es tener un objetivo claro en torno al destino que se dará al crédito y analizar si en realidad es la única alternativa o si es factible ahorrar lo suficiente para cubrir esta necesidad.

Cuando haya analizado su situación financiera y tenga la seguridad de poder asumir este compromiso. Antes de solicitar un crédito de consumo, es necesario analizar y evaluar la situación financiera actual para conocer si es posible hacer frente a un compromiso crediticio.

Para ello, explica Luzón, se deben restar los gastos de los ingresos totales, incluyendo la cuota mensual de ahorro, con el fin de conocer la capacidad de pago.

Además, se recomienda analizar qué valores del flujo mensual se va a comprometer y cuál será el plazo, tomando en cuenta que este rubro será permanente por algunos meses.

De igual forma, es fundamental analizar si se va a mantener el mismo nivel de ingresos con los que se cuenta actualmente mientras dura el financiamiento y tomar la mejor decisión acompañada de su presupuesto.

Cuando haya analizado diferentes opciones y conozca claramente las condiciones de pago. Una de las mayores ventajas del crédito de consumo es que por lo general el desembolso se realiza de manera inmediata, no se requiere ser cliente de una entidad financiera en específico y existen varias opciones en el mercado.

Por ello, es importante tomarse el tiempo necesario para analizar diferentes alternativas, verificar que se trate de una institución financiera confiable y que esté autorizada por la entidad reguladora, además de revisar detenidamente las condiciones de pago como tasas de interés, plazos, requisitos, períodos de gracia, garantías, etc.

¿Qué pasos seguir para solicitar un crédito de consumo?

Una vez que se ha tomado la decisión de solicitar un crédito de consumo, analizando los aspectos mencionados anteriormente, la especialista, Luzón, recomienda seguir los siguientes pasos:

Busque el canal de atención que más se ajuste a sus necesidades: en la actualidad existen diferentes canales de atención para una solicitud de crédito, ya sea de manera presencial en las oficinas o agencias de la entidad financiera o a través de sus canales digitales. Existen entidades financieras que cuentan con el servicio de solicitud de crédito en línea, con el fin de que sus clientes puedan realizar todo el proceso de precalificación para obtener un crédito, desde la comodidad de su hogar u oficina. Pero si el cliente lo prefiere, puede hacerlo a través de su red de agencias o vía telefónica con su asesor de confianza. Lo importante es que cada persona busque el canal más idóneo para cubrir sus necesidades.

Evalúe las tasas de interés: estas varían dependiendo del tipo de crédito y de la entidad que lo otorga. Es importante analizar las tasas de interés de acuerdo al segmento de crédito. Algunas alternativas existentes en el mercado mediante el crédito de consumo con tasas de interés que van desde el 13,55% que se ajustan a las necesidades de cada socio, montos desde $500.00 y hasta $120.000 destinado a actividades de consumo, flexibilidad en sus requisitos y plazos.

Lea con detenimiento las condiciones de pago: es indispensable conocer qué monto va a solicitar y los abonos mensuales que debe realizar para pagar este crédito, a fin de incluirlo dentro de su planificación financiera. Busque asesoría acorde a su capacidad financiera.

Conozca los requisitos para la aplicación: infórmese sobre los diferentes requisitos que solicitan las entidades financieras para brindar un crédito a fin de tener toda la documentación necesaria a la mano. Incluso existen créditos con mínimos requisitos y muchas facilidades de acceso.

Sea proactivo en el manejo de las deudas y evite el sobreendeudamiento: lleve sus finanzas de manera organizada, maneje un registro para el control de ingresos y gastos e identifique claramente su presupuesto personal, buscando siempre las mejores alternativas para evitar caer en morosidad. El autocontrol debe primar.