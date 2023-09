Cristian Torres: El 60% de los municipios ya tienen su plan de respuesta frente al fenómeno de El Niño

“El enfoque que se le está dando ahora, con la alerta naranja, es demostrar la inminencia de que va a ocurrir el fenómeno de El Niño, por lo cual, a las tareas de prevención que se han venido realizando desde mayo, ahora se junta la preparación enfocados a responder”. Así lo aseguró Cristian Torres, secretario de Gestión de Riesgos, este 22 de septiembre de 2023, en el espacio de Entrevistas de Teleamazonas.

Torres aseguró que para enfrentar el fenómeno de El Niño han recibido “un incremento, ante la alerta amarilla, de aproximadamente 70 millones de dólares, de los cuales 65 millones están siendo invertidos en la Empresa Pública del Agua, quienes son los que manejan todos los proyectos hídricos de control de inundaciones en Guayas y Manabí”.

Y añadió: “Con esto buscamos que cuando existan las precipitaciones y la empresa pública tenga que hacer manejo hídrico, es decir el desfogue de agua de las presas, no cause inundaciones porque no han recibido un mantenimiento adecuado estas infraestructuras”.

Torres, además, informó que “aproximadamente el 60% de los municipios ya tienen su plan de respuesta. Más del 75% de las prefecturas también ya lo tienen. Hemos puesto personal específico para que se dedique a asesor y apoyar a los municipios y prefecturas para que concreten su plan».

Mire a continuación la entrevista completa: