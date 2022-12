Cristiano Ronaldo se entrena en instalaciones del Real Madrid

Cristiano Ronaldo entrenó este miércoles 14 de diciembre en las instalaciones de la Ciudad Deportiva del Real Madrid en Valdebebas. Su presencia en el complejo deportivo desencadenó rumores de un posible regreso al club español.

El astro portugués, jugador del conjunto blanco durante nueve temporadas donde se convirtió en el máximo goleador de la historia del club (450) pidió personalmente a Florentino Pérez entrenarse en las instalaciones, según medios locales.

Su entrenamiento lo realizó acompañado con su hijo mayor, Cristiano Ronaldo Jr., y en un campo anexo de la ciudad deportiva, sin interferir en el entrenamiento que llevó a cabo la plantilla blanca a las órdenes del italiano Carlo Ancelotti a 16 días de que disputen su primer partido tras el parón por el Mundial de Catar 2022 frente al Valladolid

