0 0

Tiempo de lectura: 2 Minutos, 34 Segundos

La Policía italiana está investigando este jueves unas presuntas violaciones de las normas contra el Covid-19 del portugués Cristiano Ronaldo.

El delantero del Juventus Turín, y su novia, la española Georgina Rodríguez, se fueron el martes y miércoles a Courmayeur, en Valle de Aosta. El inconveniente está en que por el momento las normativas prohiben a los residentes salir de la región de Piamonte.

La Policía de Aosta investiga a Cristiano Ronaldo después de que él y su novia publicaran, y luego borraran, un vídeo en sus redes sociales.

En este se los ve disfrutando de un día en la nieve de Courmayeur, según informan los medios italianos.

Contactada por EFE, la Policía de Aosta aseguró que en este momento no puede dar detalles al tratarse de informaciones internas.

La normativa italiana para limitar la difusión del coronavirus prevé que no se pueda salir de las regiones que forman parte de la denominada «zona naranja». Piamonte es una de esas zonas de las cuales no se puede salir, a no ser que se trate de casos extraordinarios previstos.

Cristiano no formó parte de la convocatoria del Juventus en el partido de Copa Italia ganado 4-0 este miércoles contra el Spal de Ferrara.

Mientras tanto la Juventus

Un gol de penalti del español Álvaro Morata impulsó este miércoles el cómodo triunfo por 4-0 del Juventus Turín contra el Spal de Ferrara.

Los hombres de Andrea Pirlo, sin el portugués Cristiano Ronaldo, se clasificaron para las semifinales de la Copa Italia.

Morata, exjugador del Real Madrid, el Atlético Madrid y el Chelsea, adelantó de penalti a los 16 minutos al Juventus y celebró su duodécima diana en esta temporada.

Los siguientes goles fueron obra del joven Gianluca Frabotta, el sueco Dejan Kulusevski y Federico Chiesa.

El técnico Andrea Pirlo apostó por un once con muchos jóvenes; pero también tuvo en el arco al veterano y experimentado portero Gianluigi Buffon, quien cumple este jueves 43 años.

El equipo turinés se enfrentará en las semifinales al Inter de Milán, que eliminó este martes al Milan gracias a un gol de falta del danés Christian Eriksen en el 97. EFE