Cristiano Ronaldo publicó un mensaje tras la goleada recibida

En la última fecha de la Premier League, el Manchester United, comandado por Cristiano Ronaldo, cayó goleado en su propia casa ante el Liverpool de Mohamed Salah.

El resultado del partido fue de cero a cinco a favor del Liverpool y los hinchas del Manchester United terminaron desilusionados por la actuación de los 11 rojos sobre el campo de juego.

Tras el partido, Cristiano Ronaldo, publicó una imagen en su cuenta oficial de Instagram, con un mensaje en el que asume, junto con sus compañeros, la responsabilidad de lo que sucedió en el partido ante Liverpool.

«A veces, el resultado no es el que buscamos. A veces el marcador no es el que queremos. Y esto es culpa de nosotros, solo de nosotros, porque no hay nadie más a quién culpar. Nuestros fans fueron, una vez más, increíbles en su constante apoyo. Se merecen algo mejor que esto, mucho mejor, y depende de nosotros cumplir. ¡El momento es ahora!», clamó Cristiano Ronaldo en su publicación de Instagram.

Según los expertos en el fútbol inglés, la continuidad del director técnico del Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer, está en debate, pero él y el equipo tienen grandes oportunidades de demostrar de lo que son capaces, pues se acerca una seguidilla de partidos entre los que resaltan como rivales Tottenham, Manchester City, Atalanta, Villarreal y Chelsea.

Tras el retorno de Cristiano Ronaldo a las filas de los diablos rojos, los hinchas del Manchester United se ilusionaron con lo que pueden llegar a hacer, pero los resultados demuestran que le falta algo al equipo para volver a ser protagonista no solo en la Premier League, sino también en torneos internacionales.