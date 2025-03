Actualizado 09:03

¿Cuándo juega Ecuador vs. Venezuela por Eliminatorias? El torneo premundial retorna en la jornada del 20 de marzo del 2025 con tres partidos: Paraguay vs. Chile (18:00); Brasil vs. Colombia (19:45, partido transmitido en vivo por Teleamazonas) y Perú vs. Bolivia (20:00).

El viernes 21 de marzo, Ecuador recibirá a Venezuela, en el estadio Rodrigo Paz Delgado. Teleamazonas transmitirá el partido desde las 18:00. La Selección, dirigida por Sebastián Beccacece tiene 19 puntos y está en el tercer lugar de la tabla de posiciones de las Eliminatorias.

En cambio, los venezolanos están en el octavo lugar de la tabla con 12 unidades. Una victoria de los tricolores será clave para acercarse a la clasificación al Mundial 2026. En cambio, para los ‘llaneros’ una derrota puede alejarlos definitivamente del objetivo de ir a la Copa.

¿Cuándo juega Ecuador vs. Venezuela por Eliminatorias?

Para este partido, Ecuador presentará la siguiente alineación: Hernán Galíndez; Joel Ordóñez, Willian Pacho, Félix Torres, Pervis Estupiñán; Moisés Caicedo, Alan Franco, Keny Arroyo, Pedro Vite, Gonzalo Plata; Enner Valencia.

La única ausencia de Ecuador para este partido es el defensa Piero Hincapié, expulsado en el partido ante Colombia, en noviembre, en Barranquilla. El zaguero del Bayer Leverkusen regresará al once titular en el partido ante Chile, previsto para el martes 25 de marzo, en Santiago.

De acuerdo con los cálculos de la Ecuafútbol, habrá una gran presencia de aficionados en el partido del viernes 21 en el estadio Rodrigo Paz Delgado. También se espera una buena presencia de la colonia venezolana, masiva en la capital.

