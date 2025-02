Actualizado 15:00

¿Cuándo jugará Ecuador ante Venezuela por las eliminatorias sudamericanas 2026? La Tricolor definirá en los próximos meses su clasificación a la Copa del Mundo que se jugará el próximo año en México, Estados Unidos y Canadá.

La actividad se reiniciará en marzo con la fecha 13. Ecuador recibirá a Venezuela, el viernes 21, en el estadio Rodrigo Paz Delgado. El juego se iniciará a las 16:00. El último partido de la Tricolor se disputó en noviembre, cuando el equipo venció 1-0 a Colombia en el estadio Metropolitano de Barranquilla.

Ecuador ocupa la tercera posición de las eliminatorias sudamericanas 2026. El elenco nacional tiene 19 unidades, uno menos que el escolta Uruguay y seis menos que Argentina, el campeón del mundo ya clasificado a la próxima cita mundialista.

La fecha 13 se completará con los siguientes partidos:

Jueves 20 de marzo

Paraguay vs. Chile (18:00)

Brasil vs. Colombia (19:45)

Perú vs. Bolivia (20:30)

Viernes 21 de marzo

Ecuador vs. Venezuela (16:00)

Uruguay vs. Argentina (18:30)

La Selección decidió continuar utilizando la localía de Quito, pese a las voces críticas de varios de sus integrantes. Alan Franco, Pervis Estupiñán y Gonzalo Plata, por ejemplo, se mostraron contrarios a jugar en la capital argumentando que la mayoría del plantel juega a nivel del mar.

