Redacción Teleamazonas.com y AFP I

¿Cuándo se juega y dónde ver la final de la Europa League? Manchester United y Tottenham se enfrentan el miércoles 21 de mayo del 2025 en Bilbao (España) en la final. El partido tiene un premio extra para el ganador; un boleto a la próxima Liga de Campeones, para la que no se han clasificado ninguno de los dos a través de la liga doméstica.

‘Diablos Rojos’ o ‘Spurs’ serán el sexto equipo de la Premier en la próxima edición de la máxima competición europea, después de que los mancunianos y londinenses hayan protagonizado una de las peores temporadas de su historia en el campeonato doméstico.

El United de Ruben Amorim ocupa el puesto 16 en la Premier y con 18 derrotas en 37 partidos no vivía una temporada tan nefasta desde su descenso en 1974. «Somos conscientes de los problemas que tenemos que resolver. Ganar un trofeo no será suficiente para resolver estos problemas», reconoció el preparador portugués en rueda de prensa.

Peor bagaje aún presenta el Tottenham de Ange Postecoglou (17), con un récord para el club de 21 derrotas en Premier League en uno de sus peores años desde su regreso a la élite en 1978.

