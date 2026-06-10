¿Cuándo juega Ecuador en el Mundial 2026?; revise el cronograma de partidos de La Tri

La Selección Ecuatoriana de Fútbol se encuentra ya en Estados Unidos para el Mundial 2026.

El Mundial de la FIFA 2026 arranca el jueves 11 de junio y los hinchas ecuatorianos podrán disfrutar de todos los partidos de Ecuador por la señal abierta de Teleamazonas y en Teleamazonas.com, con 40 partidos en vivo y 40 en diferido.

Teleamazonas es el único canal de televisión abierta en Ecuador que transmitirá los encuentros de la Copa del Mundo, incluidos todos los partidos de La Tri.

¿Cuándo juega Ecuador?

El despliegue de transmisiones de Teleamazonas se concentrará de cerca al Grupo E, donde Ecuador buscará su clasificación a la siguiente ronda.

Los televidentes podrán seguir en vivo los tres partidos que jugará Ecuador en la fase de grupos. La selección ecuatoriana de fútbol jugará los siguientes cotejos:

Ecuador vs. Costa de Marfil Fecha: Domingo 14 de junio



Domingo 14 de junio Hora: 18:00

18:00 Ciudad: Filadelfia Curazao vs. Ecuador Fecha: Sábado 20 de junio

Hora: 19:00

Ciudad: Kansas City Ecuador vs. Alemania Fecha: Jueves 25 de junio

Jueves 25 de junio Hora: 15:00

15:00 Ciudad: East Rutherford, Nueva Jersey

¿Cómo ver los partidos de La Tri?

Los partidos de La Tri se podrán ver en señal abierta por Teleamazonas. Además, estarán disponibles para Ecuador en www.teleamazonas.com.

Para acceder a la transmisión desde una computadora, únicamente deberán ingresar a la sección EN DIRECTO de la página web de Teleamazonas y registrarse llenando los datos del formulario.

Además, los usuarios Claro en Ecuador podrán ver los partidos desde su celular, registrándose en la página web de Teleamazonas.