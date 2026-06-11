Así celebró Claudia Sheinbaum la primera anotación de México en el Mundial 2026
El gol que hizo estallar a México fue celebrado con mucha emoción y euforia por su presidenta, Claudia Sheinbaum.
Claudia Sheinbaum y su festejo viral en México
AFP
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Actualizada:
11 jun 2026 - 15:47
La emoción del Mundial 2026 se vivió dentro y fuera del estadio con el cotejo entre la anfitriona México frente a Sudáfrica este jueves 11 de junio del 2026.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, celebró con entusiasmo el primer gol de la selección mexicana durante el partido inaugural, en una escena que rápidamente se viralizó en redes sociales.
El primer gol desató la euforia
La anotación llegó al minuto 9 del primer tiempo gracias al delantero Julián Quiñones, quien abrió el marcador y provocó una explosión de alegría entre miles de aficionados.
El tanto marcó uno de los momentos más esperados de la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026.
Sheinbaum vivió el partido desde un Fan Zone
La mandataria siguió el encuentro desde el Fan Zone instalado en la alcaldía Gustavo A. Madero, en la Ciudad de México.
Antes del partido, Sheinbaum decidió no asistir al Estadio Azteca y entregó su boleto a una niña aficionada para que pudiera disfrutar del histórico encuentro desde las gradas.
Una celebración que se volvió viral
Cuando México anotó el primer gol del torneo, la presidenta saltó de emoción, agitó una bandera mexicana y celebró entre abrazos y gritos junto a integrantes de su equipo.
Las imágenes del festejo circularon rápidamente en redes sociales y reflejaron el ambiente de entusiasmo que acompañó el arranque de la Copa Mundial 2026 en territorio mexicano.
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