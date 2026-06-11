Así celebró Claudia Sheinbaum la primera anotación de México en el Mundial 2026

La emoción del Mundial 2026 se vivió dentro y fuera del estadio con el cotejo entre la anfitriona México frente a Sudáfrica este jueves 11 de junio del 2026.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, celebró con entusiasmo el primer gol de la selección mexicana durante el partido inaugural, en una escena que rápidamente se viralizó en redes sociales.

El primer gol desató la euforia

La anotación llegó al minuto 9 del primer tiempo gracias al delantero Julián Quiñones, quien abrió el marcador y provocó una explosión de alegría entre miles de aficionados.

El tanto marcó uno de los momentos más esperados de la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

¡Gooooool de México! 🇲🇽⚽️

Que se sienta la emoción en cada rincón de la ciudad. pic.twitter.com/AX7JNDyPuK — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) June 11, 2026

Sheinbaum vivió el partido desde un Fan Zone

La mandataria siguió el encuentro desde el Fan Zone instalado en la alcaldía Gustavo A. Madero, en la Ciudad de México.

Antes del partido, Sheinbaum decidió no asistir al Estadio Azteca y entregó su boleto a una niña aficionada para que pudiera disfrutar del histórico encuentro desde las gradas.

Una celebración que se volvió viral

Cuando México anotó el primer gol del torneo, la presidenta saltó de emoción, agitó una bandera mexicana y celebró entre abrazos y gritos junto a integrantes de su equipo.

Las imágenes del festejo circularon rápidamente en redes sociales y reflejaron el ambiente de entusiasmo que acompañó el arranque de la Copa Mundial 2026 en territorio mexicano.