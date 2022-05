Cupos educativos han sido negados a niños con discapacidad

Padres familia denuncian que se está incumplimiento con el derecho al acceso a la educación a niños con algún tipo de discapacidad. Les han negado un cupo en instituciones públicas y privadas.

Expertos ratifican que esta vulneración de derechos sí está ocurriendo en Ecuador y piden que la situación cambie.

El artículo 3 de la Constitución establece claramente que es deber primordial del Estado «garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce» de, entre otros derechos, la educación. Sin embargo, esto no se cumple en el país según denuncias de varios padres de familia.

Belén Salazar, madre de un niño con discapacidad que debía ingresar a primero de básico, denuncia que a su hijo le negaron un cupo y por ello no puede estudiar.

«Yo no sé que hacer. Incluso he ido a escuelas particulares y por el hecho de la discapacidad no lo han aceptado», señaló.

Esta situación devela que se está violando la Constitución y no hay acceso a la educación para todos. Un escenario que ha empeorado con la pandemia del covid-19, así lo explica María Lorena Espinoza, directora del Centro Psicoeducativo Isaac.

Vanessa Terán, madre de otro niño con discapacidad, también señala que tuvo que recorrer más de diez colegios para que su hijo tenga un cupo en una institución educativa. Sin embargo, en la unidad educativa que lo aceptaron recibió un comentario inaudito.

«Si nosotros pudiéramos no lo aceptáramos», señalaron las autoridades, según reveló Terán, al recalcar que no tienen las condiciones para incluir a un niño con discapacidad.

Es evidente que Ecuador aún no está preparado para brindar el acceso a la educación a todos los ciudadanos. Expertos consideran que autoridades del Ministerio de Educación, de Inclusión y CONADIS están fallando en este tema pues se encuentra dentro de sus competencias.

