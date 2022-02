Daniela fue eliminada de MasterChef Ecuador

Un nuevo reto de eliminación se vivió en MasterChef Ecuador. En esta ocasión los participantes se enfrentaron en duelos y el ganador de cada batalla subió al balcón

María Laura se enfrentó a Daniela y ambas tuvieron que preparar un plato con cola de langosta. Mientras que César fue a duelo con Ana y el ingrediente principal de su preparación fue el magret de pato.

Duelo entre María Laura y Daniela

Al terminarse el tiempo en las cocinas, Daniela fue la primera en pasar al atril, sin embargo, cometió un error que los jueces no dejaron pasar: emplató la langosta con la cascara y la colocó sobre el puré.

María Laura por su parte recibió buenas críticas por su emplatado y sus sabores. La langosta “para mi está perfecta de cocción”, le dijo la chef Carolina.

Tras deliberar, los jueces decidieron que María Laura suba al balcón y Daniela vaya al duelo final.

Duelo entre César y Ana

Tras terminar sus platos, la primera en acercarse a los jueces fue Ana. No logró terminar a tiempo sus flores de zuquini y a su salsa le faltó fuerza.

César, por su parte, logró sorprender a los jueces con su salsa y puré de maduro.

Tras deliberar, los jueces decidieron que César suba al balcón y Ana compita con Daniela en el duelo final.

Duelo Final

Ana y Daniela tuvieron que cocinar cordero en 40 minutos y preparar un plato que enamore a los chefs para ganarse un lugar en el anhelado balcón.

Este duelo fue particularmente difícil para ambas pues son buenas amigas.

La primera en pasar al atril fue Ana. Su punto de cordero estuvo bien aunque le faltó dorarlo un poco. Además, la salsa estuvo muy líquida

Sin embargo, Daniela presentó el cordero crudo. “Está totalmente crudo, lástima porque tu risotto de cebada está muy bueno”, le dijo el chef Rausch

Tras probar los platos, los jueces decidieron que Daniela sea eliminada de MasterChef Ecuador y Ana suba al balcón y sea parte del TOP 5

“Siempre fuiste una competidora implacable, en el buen sentido de la palabra. A mi si me gusta la gente que compite, la gente que se esfuerza, la gente que quiere ganar”, le dijo el chef Rausch

Daniela se despidió de sus compañeros y de los jueces y dio las gracias por la oportunidad: “Creo que nunca me imaginé llegar tan lejos. Me voy contenta porque igual hice un plato bueno, entre tantos despropósitos, les quiero agradecer a todos”.

Sin embargo, antes de irse le hizo un pedido muy especial al chef Rausch.

“Les quiero mucho a todos y no me quiero ir sin que el chef Rausch me coja el cachete aunque sea una vez en toda la competencia”, dijo

