Sectores de Guayaquil soportaron cortes de luz por quinto día consecutivo

Personal de CNEL repara fallas en cableado subterráneo en el sector de Los Ceibos, oeste de Guayaquil.

Las quejas por los cortes de energía en Guayaquil no cesan. Desde horas de la madrugada y parte de la tarde de este 16 de abril de 2026, los reportes llegaban de la ciudadela Los Ceibos, oeste de la ciudad.

Tras más de 10 horas de reclamos, la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL) informó que el corte se debió a una falla en el sistema de cableado soterrado.

Y afirmó que el servicio eléctrico en el sector quedó restablecido en su totalidad.

Más temprano, el impacto de un vehículo contra un poste eléctrico dejó sin servicios a varias urbanizaciones de la vía a Daule. Horas después, se restableció el servicio.

Sigue el malestar en Daule

En horas de la tarde, una falla en la subestación Villa Club, dejó sin el servicio eléctrico a los residentes de la etapa Rubí de la ciudadela La Joya, en Daule.

Los reportes incrementan entre reclamos por los daños en electrodomésticos y en medio de una ola de calor que azota a la Costa.

A esto se suma que algunos ciudadanos recibieron su última planilla con altos valores. Los cortes se registran por quinto día consecutivo.