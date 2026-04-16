Ecuatorianos entre los migrantes expulsados de Chile

Personal de la Policía de Investigaciones de Chile trasladó a migrantes para su expulsión.

El primer grupo de migrantes expulsados por el Gobierno de José Antonio Kast salió de Chile este jueves 16 de abril de 2026. Aunque esta no es una política nueva, pues ya se llevaba a cabo en anteriores adminsitraciones.

El vuelo de la Fuerza Áerea de Chile partió de Santiago con 40 personas a bordo. Cuatro son ecuatorianos, 17 bolivianos y 19 colombianos.

Durante el viaje habrá escalas en La Paz, Guayaquil y Bogotá para dejar a cada grupo.

Las personas expulsadas de Chile tenían órdenes de expulsión por haber cometido delitos o faltas adminsitrativas, como robo con violencia, tráfico de drogas y porte ilegal de armas y municiones.

"Tenemos un compromiso que vamos a cumplir: intensificar y tener a la brevedad más vuelos para poder cumplir con el plan del ordenamiento migratorio. También va a haber salidas en buses", detalló el subsecretario del Interior, Máximo Pavez.

Los medios locales apuntan que hay más de 75 000 órdenes de expulsión pendientes y la mitad corresponde a ciudadanos venezolanos. Aunque no se detalló cuándo o cómo se completará la salida de todas esas personas de Chile.

"Es prioritario poder tener las conversaciones necesarias (con Venezuela) y en eso está el Ministerio correspondiente para poder abrir un camino que nos permita expulsar por la vía aérea de manera más expedita a ciudadanos de Venezuela", añadió Pavez.

El ultraderechista Kast prometió una política de mano dura contra la delincuencia, el crimen organizado y la migración irregular. Incluso empezó la construcción de una franja en el desierto de Atacama, en la frontera con Perú y Bolivia.