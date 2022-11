El italiano Daniele Orsato será el encargado de dirigir el partido inaugural del Mundial de Qatar 2022, que medirá a la selección anfitriona contra la de Ecuador, informó este viernes 18 de noviembre la FIFA.

A sus 46 años es uno de los colegiados europeos con más experiencia desde su debut en 2010, agregó la organización en un comunicado.

En el pasado Mundial fue árbitro asistente de vídeo y el último duelo internacional que ha dirigido fue el que enfrentó a España contra Portugal en la Liga de las Naciones.

Orsato releva como árbitro del partido inaugural de un Mundial al argentino Nestor Pitana, que dirigió el Rusia-Arabia Saudí y también la final de aquel campeonato, que midió a Francia contra Croacia.

En las últimas semanas se había especulado con que la francesa Stephanie Frappart dirigiera el partido inaugural, lo que la habría convertido en la primera mujer en hacerlo.

Italy’s Daniele Orsato has been selected as the referee for the Opening Match of the #FIFAWorldCup Qatar 2022 between Qatar 🇶🇦and Ecuador 🇪🇨 at Al Bayt Stadium on Sunday, 20 November. pic.twitter.com/988fIcHl99