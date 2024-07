Deadpool, el antihéroe favorito del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM), estrenó su tercera entrega en los cines del mundo. Las críticas han sido positivas hasta el momento y, las referencias y ‘cameos’ de personajes del UCM ha llamado la atención de los fanáticos.

Si bien, no es necesario ver todas las películas del UCM para entender la historia, sí es importante saber de ellas para entender las referencias y apariciones que hay en la cinta.

Los X-Men y el UCM

En el inicio de la película hay un homenaje a todas las producciones de Marvel hechas por 20th Century Fox. Esas cintas se hicieron antes de que sea parte de Disney. Esa inclusión hace las veces de una conclusión e inclusión de las anteriores producciones con el UCM.

Pero esas referencias van más allá. Abren la posibilidad de futuras colaboraciones en sagas como las de Avengers y Spider Man.

Lea también:

Películas previas

Al ser la entrega número 3 del antihéroe es necesario ver las dos primeras entregas. La primera se estrenó en 2016. En esa cinta, Wade Wilson (Deadpool), interpretado por Ryan Reynolds, es un mercenario al que le detectan cáncer terminal.

Wade está enamorado de Vanessa Carlysle y, después de acceder a un tratamiento experimental que le otorga súper poderes pero los desfigura, decide alejarse de ella. Pero todo cambIa cuando su antagonista Ajax, quien le proporcionó el tratamiento la secuestra.

La segunda entrega se estrenó en 2018. Deadpool pierde a su novia y, por un corto tiempo, decide ser parte de los X-Men. En una misión conoce al joven mutante Russell. Pero, Cable, que es un viajero del tiempo, intenta matarlo para que a su vez, el joven mutante no acabe con su familia en el futuro.

¿Es necesario ver todas las películas de Marvel?

La respuesta es no. El director de la película, Shawn Levy, ha dicho que esto no es imprescindible. Sin embargo, estas son las cintas que no dejarán que te pierdas en Deadpool 3:

X-Men Orígenes: Wolverine

Wolverine: Inmortal

Logan

Deadpool

Deadpool 2

La clasificación es R

Deadpool no es recomendada para niños. Si bien, el Universo Cinematográfico de Marvel es recomendado para niños de determinada edad, el antihéroe escapa de esa característica. La cinta está recomendada para mayores de 15 años.

También en Teleamazonas: