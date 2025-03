Actualizado 19:43

Dos frases marcaron el debate presidencial de la segunda vuelta electoral en Ecuador. «Noboa no, no mientas», repitió antes de cada una de sus intervenciones la candidata de la Revolución Ciudadana Luisa González. Por su parte, el presidente candidato Daniel Noboa usó constantemente las palabras «Luisa te desdolariza».

Daniel Noboa, del movimiento Acción Democrática Nacional (ADN), y Luisa González, representante de Revolución Ciudadana (RC), presentaron sus propuestas al país este domingo 23 de marzo del 2025 en la jornada obligatoria, previa a la decisión que tomará Ecuador el próximo 13 de abril.

En la primera vuelta, Noboa y González acapararon -en conjunto- más del 88% de votos válidos, entre 16 aspirantes al Sillón de Carondelet.

Tras haberse contabilizado el 100% de actas, el presidente candidato alcanzó el 44,17% de votos válidos y la aspirante de Revoluación Ciudadana vobtuvo el 44,00%.

Transcripción textual del debate presidencial

SALUDO

Luisa González:

Ecuatorianos y ecuatorianas buenas noches. Soy Luisa González, abogada y madre de dos hijos, y estoy aquí para decirles cómo vamos a cambiar esta triste realidad con orden, trabajo y paz.

Daniel Noboa:

Buenas noches Ecuador. Como siempre es un gusto saludarles. Yo no estoy aquí para revivir cuentos viejos a la narcopolítica ni a la corrupción. Yo estoy aquí para defender su futuro y libertad. No podemos volver al pasado.

Esto de aquí lo hago por mis hijos, lo hago por mis padres que fueron perseguidos. Lo hago también por esa madre emprendedora, por esos jóvenes que buscan un mejor futuro y por todos los ecuatorianos que quieren un Ecuador de progreso y libertad.

EJE 1: Educación

Pregunta: ¿Qué medidas específicas implementará para mejorar la calidad de la educación pública, reducir la deserción escolar y combatir la influencia de grupos delincuenciales sobre los estudiantes?

Luisa González responde:

Más de 72 000 niños y jóvenes abandonaron el sistema educativo en este último tiempo en este último año en este Gobierno y casi 120 000 niños y jóvenes no se matricularon en las escuelas y no son un número, son el presente y el futuro de la Patria, son nuestros hijos. Qué vamos a hacer ante las terribles consecuencias que estamos viviendo, porque la principal causa de muerte son los homicidios y las muertes violentas y la segunda es el suicidio.

Primero tener un Gobierno presente en donde dejar claro que la educación es pública, de calidad y gratuita es fundamental. Para mejorar la calidad contrata los maestros y maestras que fueron despedidos en este último tiempos y que los necesitamos. Otorgar los nombramientos definitivos a nuestros maestros y maestras que es fundamental y dar un plan de capacitación.

Y en cuánto a la deserción escolar, vamos a quitar las barreras de acceso a la educación. Y ¿a qué me refiero con barreras de acceso a la educación?, ¿a qué me refiero con eso? Tenemos siete millones de personas pobres que quieren enviar a sus hijos a las escuelas, pero como en este Gobierno no se ha mejorado la infraestructura educativa, le cobran a las personas pobres, que no tienen para comer, el arreglo de infraestructura y eso se convierte en una barrera de acceso a la educación. Casi el 90% de la infraestructura está totalmente deteriorada y ello va a correr por cuenta del Gobierno, de mi Gobierno. Nosotros no vamos a cobrarles a los padres para que sus hijos se eduquen.

Para combatir la delincuencia vamos a declarar zonas seguras a las áreas educativas con cámaras de videovigilancia y patrullaje permanente con una línea específica anónima para que denuncien casos de violencia y así vamos a recuperar la educación. Para que no sigan siendo presas de la violencia, la muerte y el abandono de un Estado ausente.

Interpelación de Daniel Noboa:

Luisa, creo que las cifras las tienes incorrectas totalmente. Nosotros le hemos cambiado la vida a muchísimos niños en Esmeraldas, en Santo Domingo, en El Oro, en Guayas, en Pichincha, en Azuay. Hemos reabierto escuelas que estaban abandonadas y construido nuevas escuelas que las hemos entregado en estos 15 meses.

Pero es algo que no se ha hablado: ¿por qué los niños están dejando de ir a la escuela?, ¿por qué estamos acabando con la educación de los niños? Es por la bendita tabla de drogas del correísmo. Aquí con esto es que acabaron con los sueños de decenas de miles de niños, que acabaron con las madres de familia que ahora no saben qué hacer con ellos. ¿Cuál es tu plan para rescatar a los niños y jóvenes de las drogas?

Luisa González responde:

Noboa, no, no mienta otra vez. MinEduc, su Ministerio: 72 000 niños fuera del sistema educativo. Tasa de muertes violentas de nuestros niños en su Gobierno, el doble del año anterior, casi: 133. Hay que coger a nuestro niños a las aulas de clases y los padres saben que les están pidiendo para el arreglo de la infraestructura que usted no lo ha hecho. ¿Qué vamos a hacer para rescatar a nuestro. Entonces estas cifras no corresponde a lo que usted está diciendo.

¿Y qué vamos a hacer? Clínicas de rehabilitación para personas con adicciones y empezaremos construyendo la primera en Santa Elena. Porque este ya es un sistema de salud pública. Y a nuestros niños hay que rescatarlos. Y el desayuno escolar, y los útiles escolares van a correr por nuestra cuenta, pero el desayuno escolar no va a ser entregado a su familia, a la familia Noboa. Lo vamos a hacer con la economía popular y solidaria para dinamizar la economía local. Para que los padres también tengan un dinerito en su bolsillo y puedan así mejorar las condiciones de su familia y de nuestros niños.

Segunda interpelación de Daniel Noboa:

Luisa, veo que las cifras las tienes mal. Aparte de eso parece que ahora estas copiando a expresidentes que salieron por la puerta de atrás. En 2024 redujimos el número de personas que dejaban de ir a las escuelas. Los niños ahora pueden ir a zonas espectaculares, bien construidas por nosotros. ¿Volverás a instalar la tabla de drogas?

Luisa González responde:

Noboa no, no mientas. Estos son datos oficiales. Casi el 90% de la infraestructura está en pésimo estado, sino ustedes revísenlo, los invito a contrarrestar las cifras que están dando y que corresponden a las instituciones del Estado.

La tabla de drogas fue eliminada, no se va a volver a poner y es muy importante dejar en claro que lo que se requiere aquí es un Gobierno presente, que brinde las oportunidades a los niños y a los jóvenes y a los padres de mi Patria, que parece que usted no los conoce. Lo siento en el alma, quien ha estado cerca de ellos sabe que les están cobrando por el arreglo de la infraestructura, que les dan los últiles cuando se está acabando el año de clases. Qué desconectado está usted del país que pretende gobernar.

Pregunta: ¿Qué medidas específicas implementará para mejorar la calidad de la educación pública, reducir la deserción escolar y combatir la influencia de grupos delincuenciales sobre los estudiantes?

Daniel Noboa responde:

Con nuestros niños no se puede jugar y no podemos tratar de seguir confundiendo a la gente sobre la tabla de drogas y sobre este sistema dizque de umbrales que lo han dicho varias veces, que dizque funciona. Esta tabla de drogas lo que ha hecho es destruir decenas de miles de vidas. Nosotros no podemos tolerar algo así.

Le vamos a dar a cada uno de los niños el desayuno escolar que se merecen. Tenemos la información de lo que tanto nos acusan de El Ordeño. Ningún familiar mío es accionista de El Ordeño. Lo que sí impedimos es, luchando contra la corrupción, es quitarle no solo el desayuno escolar sino la alimentación en las cárceles a La Fattoría. Una empresa que sus financistas son los dueños, que Pepe Serrano está involucrado y que varias de las otras personas, incluyendo Ronny Aleaga, han estado involucrados con esta empresa.

No más corrupción en Educación. Vamos a fortalecer el sistema de becas como ya lo hemos hecho. 107 000 becas hemos entregado, y 80 000 jóvenes, en Jóvenes en Acción, han tenido la oportunidad de capacitarse y también de tener un ingreso para sus familias. Para ellos, para tener dignidad, para tener justicia, tanto que fue arrebatado en los últimos años y que la semilla del mal fue impuesta hace 10 años.

Las escuelas vamos a trabajar en infraestructura. Asimismo, todos los jóvenes van a tener la oportunidad de acceder a educación superior, en educación telemática. Así mismo, con institutos, vamos a eliminar cualquier tipo de examen para que puedan entrar directamente y los jóvenes estén ocupados, porque parte de la violencia es por la desocupación y por la desesperación de muchos jóvenes que no les queda otra salida.

Escribiremos también a 100 000 jóvenes porque vamos a entregar 100 000 becas para que aprendan inglés. Hoy en día, para turismo, para comercio exterior y para cualquier actividad económica se necesita aprender inglés, se necesita saber inglés. Nuestros jóvenes, que recorremos todo el país, nos lo piden porque ellos sí quieren una vida mejor, una vida mejor en el nuevo Ecuador.

Interpelación de Luisa González:

Sería bueno que hable con sus ministros porque las cifras salen del mismo Ministerio, pero también sería bueno que recorra el país para que vea cómo están las aulas de clases y el dolor de los padres que no pueden enviar a sus hijos porque ustedes ponen barreras a la educación.

No les cumplió a nuestros niños, no les cumplió a nuestros jóvenes. 72 000 niños y jóvenes salieron del sistema educativo. 120 000 niños y jóvenes están perdiendo su presente y su futuro y la esperanza de un sueño de una vida mejor. Mire a la cámara, mire a los ojos de los padres y madres ecuatorianos que sí están viviendo ese dolor y dígales ¿si no les cumplió en un año y medio lo que ofreció hace 15 meses, por qué deberían creerle ahora?

Daniel Noboa responde:

Los padres de nuestros niños han visto lo que hemos hecho. Hemos cambiado la vida de miles de niños en Esmeraldas. Un lugar que ustedes se lo entregaron a la criminalidad. Santo Domingo de la misma manera. Partes de Guayas, de Pichincha, de Azuay, que ustedes mismos se lo habían entregado a los criminales, nosotros se lo hemos devuelto a la gente de bien.

Estamos educando a nuestros jóvenes, también dándoles seguridad a nuestros maestros y docentes. En los últimos dos meses hemos dado nombramientos definitivos a más de 10 000 docentes y también hicimos algo que desde su época, la época en la que usted ocupó varios puestos.

¿Qué hicimos? Le pagamos a los educadores comunitarios. Los educadores comunitarios son educadores en las zonas más pobres y remotas del país. Esos educadores comunitarios que lucharon por años, algunos incluso fallecieron y sus hijos son los que reciben ese beneficio. Nosotros les estamos pagando la deuda histórica. Ya se la pagamos más de 30 millones de dólares para más de 6 000 educadores comunitarios. Eso es el nuevo Ecuador, el nuevo Ecuador cumple, no trata de revisar miserias, el nuevo Ecuador camina hacia adelante no trata de retroceder.

Segunda interpelación de Luisa González:

Noboa no. Usted habla de Esmeraldas. Homicidios: 34 en el 2024; hoy 64, casi el doble hasta el 20 de marzo. Ahora le pregunto, siete millones de personas pobres a las que usted le cobra por el arreglo de las aulas. Podría pensar por una vez menos en sus negocios familiares y pensar más en la necesidad de los padres ecuatorianos.

Daniel Noboa responde:

Las mentiras tienen patas cortas y podemos constatar en la Super de Compañías. Podemos constatar que nada tenemos que ver ninguno de los Noboa en el desayuno escolar. Eso sí, le quitamos a las mafias que son algunos de los financistas de la candidata González.

También a miles de miembros de la Economía Popular y Solidaria los contratamos directamente y pagamos directamente para el desayuno escolar. Eso de ahí es un cambio impresionante en los últimos años. Sacamos las mafias de la educación escolar y de las cárceles y se lo dimos a la gente que trabaja duro mañana, tarde y noche. Lo otro se necesita presupuesto que nosotros lo hemos administrado de una manera correcta. No con ecuadólares, sino con dólares. Luisa te desdolariza, no coman cuento. Esto de aquí, de manera paralela, nos va a llevar al mal.

PREGUNTAS CERRADAS EJE EDUCACIÓN

Daniel Noboa pregunta:

¿Luisa. Vas a reinstalar cualquier tipo de tabla de drogas o tabla de umbrales, como le quieras llamar. Esa misma tabla que afectó a cada uno de los niños en las zonas más pobres del país. Sí o no?

Luisa González responde:

No.

Argumento de Luisa González:

Una vez más. Cuando no hay propuestas y se dan las vueltas en torno a una sola pregunta. Ya repetí varias veces. No sé si no lo escuchó. No se va a volver a instalar la tabla de drogas. Más bien lo invito a que llamemos que alguien, nos haga una prueba antidoping al salir de aquí.

Y decirle claramente que lo que vamos a hacer con nuestros jóvenes es darles educación de calidad, nombramiento definitivo a los maestros y maestras, volverlos a contratar, fortalecer las unidades de atención como los Deces, con trabajadores sociales y psicólogo, para garantizarles una educación digna a nuestros maestros que fueron despedidos en su Gobierno, volverlos a contratar. También el arreglo de las aulas de clase y quitar las barreras de acceso a la educación que ustedes han puesto cuando les cobran el arreglo de las aulas de clase. Se va a garantizar la vida digna y que nuestros jóvenes puedan volver a las aulas y cumplir sus sueños.

Interpelación de Daniel Noboa

Pero estoy bastante confundido porque al inicio no lo habías contestado claramente si sí o si no lo ibas a hacer, por eso lo tuve que preguntar. Pero bueno, vamos para otro tema importante. Se va a eliminar este sistema de adoctrinamiento que hoy en día está afectando el progreso y perjudicando a cada uno de nuestros niños en las escuelas. Ese mismo sistema de adoctrinamiento que lo hacen en diferentes partes del país y especialmente lo están haciendo ahora en universidades de Manabí.

Luisa González responde:

Parece que no se me logra entender. Tendré que repetir las preguntas. Pregunta si se va a volver a poner un sistema de adoctrinamiento. Le recuerdo que usted es el que está gobernando. Si existe algún sistema de adoctrinamiento, señor Noboa, es usted el que lo está poniendo. Así que ni Gobierno ni hemos gobernado hace ocho años.

Cualquier cosa que haya que mejorar debió haberla hecho en estos meses que usted ha estado al frente y cumplir sobre todo las promesas que hizo en este mismo espacio y que hoy, ustedes, queridos padres, queridos jóvenes, queridas madres, saben que no las cumplió este Gobierno y que el nuevo Gobierno y el nuevo Ecuador es más del peor de los gobiernos de nuestro pasado.

Luisa González pregunta:

En este mismo espacio, queridos ecuatorianos, usted ofreció a los jóvenes que se gradúen del colegio, que todos iban a acceder a la universidad y dijo claramente cuando le pregunté cómo lo iba a hacer. Que cuando no se roba, alcanza. Entonces yo le pregunto: ¿está robando porque no está alcanzando? Y hay miles de jóvenes que no han accedido a la educación superior.

Daniel Noboa responde:

No.

Argumento de Daniel Noboa:

Lo que hemos hecho, le hemos dado oportunidades a más de 180 000 jóvenes. Muchas de ellas, mujeres, más de 100 000 mujeres, también más de 4 000 madres solteras, algunos con una carga, con dos cargas, que estadísticamente estaban en la peor posición para salir adelante. No podían dejar a sus niños en ningún lado y no podían capacitarse, ni tecnificarse, ni estudiar.

¿Qué es lo que hicimos? Le dimos becas y al mismo tiempo a los niños los tenemos cuidados en centros del MIES. Eso de ahí es una forma de ayudar integralmente a madre con niño. Darles futuro a dos personas al mismo tiempo. Centenares de miles de jóvenes han luchado por llegar a este momento y nosotros ya hemos cumplido con ellos y seguiremos cumpliendo. En el próximo Gobierno, a los cuatro años, incrementaremos nuestras becas. Asimismo, les daremos acceso a bonos para emprendimiento a nuestros jóvenes emprendedores.

Interpelación de Luisa González:

Noboa no, no mienta. En este espacio usted dijo que el 100%, que todos los jóvenes graduados del colegio iban a ingresar a la universidad. Se postularon 394 jóvenes, 250 000 se quedaron fuera del sistema educativo. Y usted dijo que cuando no se roba, alcanza. Le pregunto una vez más: ¿está robando? Porque no está alcanzando.

Daniel Noboa responde:

Claramente no. Esas malas mañas son de hace 10 años. Hace 10 años que dejaron un país defalcado, destruido, y han seguido atacando a todas las personas que quieren salir adelante de una manera justa, de una manera correcta. Nosotros sí vamos a darles la oportunidad a todos los jóvenes de salir adelante. Darles becas a madres solteras que no tienen ninguna otra oportunidad.

Darles capacitación, no solo a nuestros jóvenes, sino que exista educación superior para las personas mayores que hoy en día quieren capacitarse, darle cupo en escuelas técnicas, universidades telemáticas, asimismo como implementar un sistema de residencias a nivel nacional para poder aprovechar la infraestructura nacional. Y algo también que vamos a hacer, ya que después del 13 de abril va a estar desocupada, le daremos una beca para que aprenda economía.

EJE 2: Salud y Seguridad Social

Pregunta: ¿El IESS enfrenta un grave déficit en los fondos de pensiones y de salud. Subiría usted la tasa de aportación y de jubilación o cuál sería su propuesta concreta para garantizar la sostenibilidad del seguro social?

Daniel Noboa responde:

Para recuperar los servicios de salud tenemos que eliminar la corrupción y ese maldito call center. ¿Cómo lo vamos a lograr? Lo vamos a lograr con tecnología, vamos a utilizar Healthcare y Google para darle eficiencia a todos los servicios del Estado y también para reducir la cargas de lo que puede ser los costos en el IESS. Nosotros no utilizaremos el IESS como caja chica, eso lo hizo la revolución fallida, le quitó la liquidez al Seguro Social, jugó con las pensiones de la gente y qué hizo le dio bonos que al final tuvieron que venderlos con descuentos, eso de ahí no puede pasar.

Nosotros le pagamos la deuda histórica al IESS de más 2600 millones de dólares, 34 millones de dólares al Issfa también. ¿Cómo vamos a volverlo sostenible? No con ecuadólares, no desdolarizando, sino ghenerando empleo, generando también beneficios y deducciones que vayan a contratar a jóvenes, a jóvenes especialmente egresados de nuestras universidades públicas que ahí tendrían doble deducibilidad.

De esa manera vamos a usar la gran cantidad de personas que tenemos como nación entre 18 y 30 años, darles empleo y con esas aportaciones se vuelve sostenible el pago de pensiones, el pago de jubilaciones ya que solo el 6% del Ecuador tiene edad de jubilación. Es reorganizar de una manera eficiente y generar empleo en las edades donde están físicamente más hábiles y dónde se enferman menos para poder volverlo sostenible. El Ecuador es un país joven, hay que aprovechar esa juventud para salir adelante y esa juventud es la que sostendrá el sistema de seguridad social.

Otra cosa, nosotros no podemos, como lo hizo la candidata González cuando fue ministra encargada, reducir los beneficios, reducir las pensiones de las personas de una manera arbitraria, qué es lo único que hacemos, causamos una desilusión absoluta en la gente, la gente no se puede proyectar, no puede ver un futuro seguro, tenemos que darle claridad a las personas, a los ecuatorianos que quieren una vida mejor.

Interpelación de Luisa González:

Noboa no, no mienta. Y sería bueno que se enfoque en responder la pregunta, parece que desconoce. Primero, si hay que cambiar el call center, ¿por qué no lo ha hecho, por qué no lo hizo en este año y medio? Segundo, durante mi período de Gobierno, hubo hospitales, equipamiento, centros de salud, medicinas que hoy no hay, porque la gente se nos muere, se pagó a las dializadoras, 1 000 enfermos usted deja morir.

Y le pregunto, ¿van a aumentar la edad de jubilación? Porque aquí están las declaraciones de su representante ante el IESS, que dice claramente, queridos ecuatorianos, que dice que sí o sí van a aumentar las edades de jubilación para recibir lo que hoy recibe un jubilado tendrá que trabajar ocho años más. Esto lo dijo en el 2024 y en el 2025, deje de mentir.

Daniel Noboa responde:

Cómo lo dije en mi presentación inicial, no vamos a subir la edad de jubilación ni vamos tampoco a subir el valor de las aportaciones. Vamos a generar empleo, cómo vamos a generar empleo? dando incentivos a las empresas que pueden generar empleo, pero también dándole apoyo a nuestros jóvenes para que con emprendimientos, con empresas pequeñas puedan generar empleo. Van a ser el motor de la economía.

Nosotros, con nuestro plan para apoyar a emprendedores, vamos a darles a 100 000 personas un bono de una sola vez de 1 000 dólares para que sus empresas puedan salir adelante, gente que vende con su Rimpe menos de 25 000 dólares al año nosotros les vamos a dar 1000 dólares a cada uno y así dinamizar la economía, la economía de los barrios, la economía en que jóvenes están empezando a hacer empresa y darles ese apoyo.

Y ya hoy en día también le damos créditos a madres solteras y créditos a mujeres emprendedoras por medio del MIES. Hemos dado decenas de miles de créditos que les ha cambiado la vida a las mujeres que son cabezas de hogar. La respuesta hacia su pregunta es no, tampoco jugaremos, como usted ya lo hizo hace 10 años, con las pensiones. Que usted en su corto período como ministra encargada le redujo de un hachazo a las personas.

Segunda interpelación de Luisa González:

Noboa no. No mienta otra vez. Yo no he reducido pensiones a nadie, google, revise, pero aquí están las declaraciones de su representante al IESS en 2024 y en 2025 que usted nunca desmintió, es decir, quieren subir la edad de jubilación. Lo siguiente, así es como están descapitalizando al IESS, redujeron el número de afiliados. Solo en su período 28361 afiliados, basta de mentiras.

Daniel Noboa responde:

¿Cuál es la pregunta, no ha preguntado, sólo ha atacado? Reitero, no vamos a subir la edad de jubilación. Lo que sí tenemos aquí, clarito, yo le voy a contar. Ministra de Trabajo encargada, jugó con las pensiones de la gente. Eso también es información pública, lo pueden conocer, está en la web en este momento, en las redes sociales.

Nosotros debemos reactivar la economía y solo vamos a sostener el seguro social si tenemos mayor cantidad de personas empleadas, de esa manera impulsando la inversión extranjera y dando apoyo y deducibilidad a las empresas que contraten a nuestros jóvenes vamos a poder mejorar la cantidad de aportaciones y salir del hueco de la seguridad social que fue creado desde la época del correísmo.

Pregunta: ¿El IESS enfrenta un grave déficit en los fondos de pensiones y de salud. Subiría usted la tasa de aportación y de jubilación o cuál sería su propuesta concreta para garantizar la sostenibilidad del seguro social?

Luisa González responde:

Antes que nada déjenme decirles que la única manera de sostener al IESS es incrementando el número de afiliados, que en mi Gobierno pasó de un millón y medio a tres millones. Lo siguiente es que en este Gobierno se ha reducido en más de 28 mil, solamente en un año, el número de afiliados. Así ponemos en riesgo nuestras pensiones jubilares. Lo siguiente, empleo que es la única fuente, con empleo adecuado, de sostener el IESS.

260 mil puestos de trabajo se perdieron en un año de la gestión de Daniel Noboa y ahí es dónde se pone en riesgo al IESS.

Y en mis recorridos por todo el país, los ecuatorianos que me escuchan deben saberlo, se me acerca la gente al oído y me dice no nos están afiliando en hospitales privados, en clínicas, en restaurantes, en centros de belleza, en diferentes sitios. Me dicen yo trabajo aquí, yo trabajo acá, no nos están afiliando. ¿Y saben por qué? Por que hay un Gobierno al que no le importa los derechos de los trabajadores , que no le importa que tengas una afiliación y una jubilación justa, porque es un Gobierno que desde sus empresas privadas también precarizan el trabajo de los ciudadanos.

¿Qué vamos a hacer para garantizar las afiliaciones?. Vamos a generar en 4 años cerca de 2 millones de empleos, para así capitalizar al IESS, pero también vamos a poner gente capaz al frente de las unidades de salud y también del Directorio del IESS y déjenme decirles que mi primera medida será declarar la emergencia en la salud. La vida se garantiza. Más de mil enfermos renales han fallecido y a este Gobierno no le importa.

Enfermos de cáncer que mueren porque no se paga a Solca y no son un número, son seres amados que dejan una huella profunda cuando parten, porque no encuentran una medicina. Los ciudadanos lo saben . Vamos a arreglar el sistema de educación, perdón de salud, la infraestructura y hacer nuevos hospitales en diferentes sitios del país, como por ejemplo, en Los Ríos, en Esmeraldas, en Manabí y en toda la Patria.

Interpelación de Daniel Noboa:

Sí Luisa, empiezas diciendo que en tu Gobierno subió de un millón y medio a tres millones. Entonces ¿tu Gobierno fue el de Rafael Correa? Entonces son básicamente lo mismo, al decir que es tu Gobierno.

Luisa, tus propuestas en salud no son viables, sino se logra erradicar a las mafias de los hospitales. Y la mafia de los hospitales son hoy en día tus financistas. Entonces no entiendo cómo pretendes arreglar el IESS, el sistema de salud. Aquí se puede ver en las fotos con Ronny Alega, después Javier Jordán, gente que es conocido que están metidos en las mafia de salud y en las mafias de los hospitales

¿Qué vas a hacer para acabar con la mafia de tus amigos que venden medicinas y lucran de la salud de los ecuatorianos. ¿Cómo vas a cavar con la corrupción? Si ellos son los que te están financiando tu campaña.

Luisa González responde:

Noboa no, primero no respondes y te voy a decir nombres. María Moreno, ¿te suena?, es la presidenta de ADN , que maneja 9 empresas del Grupo Noboa y dos tuyas Daniel. Tráfico ilícito de drogas. Esa es la presidenta de ADN. ¿Quieres hablar de narcotráfico?, ¿Quieres hablar de quién financia a los movimientos políticos?. Hablamos de ADN, hablamos de María Moreno.

Señores, ingresen ahorita a la página de Fiscalía y van a encontrar cómo la presidenta de ADN tiene un caso por narcotráfico y maneja empresas del grupo Noboa. ¿Pero de dónde viene el partido político ADN? Viene de Leonardo Cortázar, a él se lo compraste. Adicionalmente, si hay que erradicar las mafias,queridos ecuatorianos, 15 meses.

¿Por qué no hiciste nada?, ¿por qué no erradicar mafias?, ¿por qué dejas que los ecuatorianos se mueran? Una señora en Los Ríos se me acercó y me dijo: Mi hermano murió porque no tuve 500 dólares para pagar su medicina.

Tal vez a ti no te importa porque tú viajas en tu avión privado a Nueva York, a Miami. Pero nosotros los que vamos a los hospitales del IESS, del Ministerio de Salud Pública sí nos importa tomar acciones sobre la salud. Y digo nosotros, porque yo si voy a esos hospitales no como tú.

Segunda interpelación de Daniel Noboa:

Bueno, ahora no me tocaba a mí contestar y me dice que responda, ¿quién la entiende? Luisa, con tu firma le quitaste la compensación jubilar a miles de jubilados del servicio público. Tú Gobierno además le quitó el 40% de aporte a las pensiones. Recibirás las malas prácticas de utilizar al IESS como la caja chica del Gobierno y, por si acaso, ADN fue con firmas, eso lo pueden revisar en el CNE. Y María Beatriz Moreno fue la misma en dejar claro, con la Fiscalía, quiénes fueron (se acaba el tiempo).

Luisa González responde:

15 meses y no aprendes lo que es Administración Pública. Te voy a enseñar. No puedes comprometer fondos públicos si no existe una certificación presupuestaria. Hoy día los jubilados sufren porque no hay planificación. Y los jubilan y no les pagan su dinero. Muchos de nuestros abuelitos mueren sin recibir los fondos de su jubilación.

¿Qué fue lo que yo hice? Poner orden a las finanzas públicas, obligar a las instituciones que planifiquen sus jubilados, lo pongan dentro del presupuesto general del Estado y cuando se jubilen nuestros abuelitos, después de haber entregado años de servicio, se les pague directamente su jubilación y no tengan que morir sin ver el dinero en su bolsillo. Eso se llama administración pública, ¿te lo explico?

PREGUNTAS CERRADAS EJE SALUD Y SEGURIDAD SOCIAL

Luisa González pregunta:

En este mismo espacio, Daniel, dijiste que todos los jubilados de mi patria, iban a recibir mínimo el salario mínimo vital, 470 dólares. No lo cumpliste. Diles ahora ¿si los cumplirás o no?

Daniel Noboa responde:

Sí.

Argumento de Daniel Noboa:

Nosotros tenemos que darle asistencia a nuestros jubilados y completar, completarle por medio de bonos y por medio de asistencia en el MIES ese ingreso para que tengan el salario básico unificado. Eso es parte de nuestro programa. Claramente, en este momento, la candidata González está muy ofuscada y sigue dándole y dándole a temas y no proponiendo.

Yo lo que sí les puedo ofrecer es que nosotros viviremos en un país de dignidad, de justicia y de atención a nuestros jubilados. Donde se paga también las deudas históricas creadas por gobiernos pasados, donde se ayuda a las personas de la tercera edad para que puedan tener una vida productiva al mismo tiempo medicinas de primer nivel y atención médica cada vez que lo necesiten. Ecuador camina hacia adelante, no revivamos el pasado.

Interpelación de Luisa González:

Noboa no, no mientas. Y parece que no has aprendido administración pública ni cómo funciona el Estado. El MIES no tiene nada que ver con los jubilados. Tú aquí ofreciste a nuestros abuelitos que lo mínimo que iban a recibir por pensión jubilar son 470 dólares. No has cumplido, no has cumplido con tú oferta y son más de 220.000 abuelitos que hoy reciben menos de lo que tú les ofreciste. Si ya les mentiste una vez, ¿por qué habrían de creerte ahora?

Daniel Noboa responde:

Nosotros trabajaremos de forma integral para que cada miembro de la sociedad tenga lo justo, tenga la atención de salud de primer nivel, tenga también los ingresos necesarios para poder tener su atención médica, para poder transportarse y al mismo tiempo que tengan la seguridad que tanto merecen. Nosotros hemos dado orden en las finanzas públicas, cosas que nos dejaron desbaratadas.

Y ahora, nosotros, con un sistema en el cual hemos incrementado nuestras reservas internacionales, hemos estabilizado la balanza de pagos, fortalecimos la dolarización. De esa manera, fortaleciendo la dolarización, es que vamos a salir adelante y podremos cumplir todas las promesas y darle a cada uno de los ecuatorianos lo que necesita. La dolarización es esencial, no monedas paralelas. Luisa te desdolariza. El Ecuador camina hacia adelante.

Daniel Noboa pregunta:

Luisa, ¿qué vas a hacer para acabar con la mafia de tus amigos que venden medicinas y lucran de la salud de los ecuatorianos, esas mafias que nosotros llevamos ya 15 meses luchando contra ellos. Hemos avanzado, todavía nos falta mucho por hacer. Pero, ¿qué vas a hacer tú en el caso de que ganes? ¿Qué harías tú para eliminar la corrupción en los hospitales y los call centers? ¿Mocionaste al prófugo de la Justicia Ronny Aleaga para el CAL, quien es parte de la mafia en la venta de medicinas en los hospitales?

Luisa González responde:

Sí.

Argumento de Luisa González:

Ronny Aleaga era parte de la Revolución Ciudadana cuando descubrimos que su actitud no era correcta y que se llevaba con el amigo tuyo que te vendió ADN, Leonardo Cortázar, yo misma lo expulsé de la Revolución Ciudadana porque yo no tolero la corrupción ni de los míos ni los de nadie.

Pero tú tienes a María Moreno, que está en Fiscalía, vinculada por narcotráfico en tus filas y es la presidenta de tu partido, que además maneja nueve empresas del grupo Noboa. Eso, ¿acaso es luchar contra las mafias? Tener dentro de tu partido vinculados con el narcotráfico como la presidenta de tu partido y manejando nueve empresas tuyas. Verdades, no mentiras. No, Noboa.

Interpelación de Daniel Noboa:

Aunque hoy los niegues, ellos fueron parte y siguen siendo parte de tu estructura, siguen siendo financistas, algunos de ellos de tu campaña. Nosotros no tenemos a nadie vinculado, como dicen, al narcotráfico. Eso de ahí está bastante claro.

Nosotros sí cooperamos con Fiscalía en el caso de que haya algún problema. Ustedes salen huyendo, todos. Pero cuéntame, ¿qué vas a hacer con ellos? ¿Qué vas a hacer con Glas? ¿Qué vas a hacer con Aliaga? ¿Qué vas a hacer con Verduga? ¿Qué vas a hacer con todas estas personas? ¿Los vas a traer para que se enfrenten a la ley?

Luisa González responde:

Noboa no. No mientas. Ya te respondí la pregunta. Si algo me caracteriza, es que yo no miento. Yo misma lo expulsé de la Revolución Ciudadana. Tú tienes a María Moreno. Ciudadanos, ingresen en este momento a Fiscalía y googlen la señora María Moreno.

Moreno Heredia María Beatriz. Tráfico ilícito de sustancias catalogadas, sujetas a fiscalización. Presidenta de ADN, maneja nueve empresas. Y dentro de esas, dos del candidato Noboa. ¿Qué vamos a hacer para combatir con la corrupción? Primero, vamos a separar a la gente que tiene vínculos con el narcotráfico, como tú, presidenta, y vamos a Estado y a usarlo, no para perseguir, para limpiarlo de malos elementos.

EJE 3: Criminalidad y Seguridad

Pregunta: Ante la violencia que sufre el Ecuador, ¿cómo combinará la represión al crimen con medidas de prevención y desarrollo comunitario para garantizar la seguridad de la ciudadanía?

Luisa González responde:

Quisiera que jamás se repita una experiencia como el Gobierno como el de Noboa que pidió todo, que tuvo todo y que empeoró todo y hoy tenemos el inicio de año más violento de la historia del Ecuador. Noboa dijo que con su plan Fénix nos iba a dar seguridad, mintió. Noboa dijo que con declarar estado de guerra nos iba a dar seguridad, mintió.

Noboa dijo que con la consulta popular nos iba a dar seguridad, mintió. Y dijo que con los tres puntos del IVA nos iba a dar seguridad y mintió, solo nos metió la mano al bolsillo a familias ya empobrecidas y hoy dice que trayendo mercenarios con el dinero público nos va a dar seguridad, así humilla a la fuerza pública, a las Fuerzas Armadas de nuestro país y lo que demuestra es que no confía en las Fuerzas Armadas, en la Policía y en la gente de este país.

¿Qué vamos a hacer? Primero aquí se requiere mano dura para combatir al crimen organizado, al narcotráfico y a la delincuencia y no dudaré en usar toda la fuerza del estado para reprimir a quienes nos matan, nos roban, nos extorsionan y nos vacunan. y qué vamos a hacer, tomar el control de los puertos, aeropuertos, fronteras, y combatir el enriquecimiento ilícito y lo que es el lavado de activos. Y lo siguiente inteligencia y tecnología, que sorpresivamente las unidades de inteligencia de las Fuerzas Armadas fueron desmanteladas y se les ha quitado el presupuesto durante este Gobierno.

Fortalecimiento de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional con equipamiento, pero también vamos a darles mayor preparación, mayor fortalecimiento desde la capacitación junto con nuestros gobiernos vecinos,. asistencia con Estados Unidos, con la Unión Europea con los que ya nos hemos reunido. Y trabajar en equipar las 1300 UPC y UVC que siguen abandonadas y nuestra policía está buscando dónde dormir y cómo comer.

Interpelación de Daniel Noboa:

Luisa, la verdad que me parece un poco chistoso que digas que vas a luchar contra el lavado de activos. Aquí tenemos las copias de los chats de la Liga Azul en donde tú eres la Rana René, donde Verduga dice, lo voy a leer: sin la Súper de Bancos, Luisa gana y se seguirá lavando dinero en el sistema financiero, dinero del narco, es demasiado importante la Súper de Bancos.

Se quisieron tomar la Súper de Bancos y así dejar que pase y que continúe el lavado de activos. También se sigue asociando miembros de la Revolución Ciudadana con tu campaña y con tu financistas. Mi pregunta es sencilla: ¿Luisa, volverás a pactar tú con las mafias y el narcotráfico o les vas a declarar la guerra como lo he hecho yo?

Luisa González responde:

Queridos ecuatorianos, miren las redes sociales ahora mismo e investiguen lo que es Noboa Trading, donde exportan en cajas de banano de la empresa Noboa, del señor Daniel Noboa hacia Croacia e Italia droga. Es decir, quien pacta con usted mismo, es usted, señor Noboa.

Lo siguiente, si mal no entiendo, ese chat se refiere a que hoy lavan en los bancos dinero del narcotráfico que yo voy a combatir y le recuerdo que su familia también es banquera. Lo siguiente para poder poner orden se requiere, una vez más se lo digo y no responde, quién financia partidos y campañas políticas con dinero del narcotráfico es usted. María Moreno, vinculada con el narcotráfico, con el tráfico de drogas, la presidenta de su partido, que además administra nueve empresas del grupo Noboa. Noboa no, no siga mintiéndole al pueblo ecuatoriano.

Segunda interpelación de Daniel Noboa:

Luisa, tú eres abogada y deberías saber esto. Si la empresa misma coopera y hace un alerta a la Policía Nacional, si tiene una especie de contaminación significa que es un cooperante, que no es lo que tú estás tanto alegando. En cambio, tus amigos siguen por todos lados correteando. ¿Tú reconoces la dictadura de Maduro, Luisa?

Luisa González responde:

Una vez más, Noboa Trading, cuya empresa le pertenece al señor Daniel Noboa, que fue encontrada en los años 2020, 2022, 2024 exportando droga en cajas de banano, que van cinco fiscales que los cambian, que hasta hoy no se resuelve el caso y que el pacto verdadero con las mafias está entre usted mismo y que no responde que la presidenta de su partido político está vinculada en un caso de narcotráfico, que la Fiscalía la bajó del sistema y que ante la protesta ciudadana volvieron a subir los datos, aquí está el pacto con las mafias y quién financia a los partidos políticos desde el narcotráfico.

Pregunta: Ante la violencia que sufre el Ecuador, ¿cómo combinará la represión al crimen con medidas de prevención y desarrollo comunitario para garantizar la seguridad de la ciudadanía?

Daniel Noboa responde:

En el año 2024 se redujo en un 16% los homicidios. Un número significativo. Reducimos también el número de femicidios, el número de extorsiones, el número de víctimas menores de edad, 2024 vs 2023. En el 2025 será mejor aún. Toma tiempo mejorar esto de aquí.

Lo que estamos buscando también es cooperación internacional, trabajar con naciones como los Estados Unidos, Canadá, Francia, España e Italia. Y no como el régimen de Maduro como pretende hacerlo Luisa, que ahora ni siquiera contesta si es que lo reconoce como régimen o no.

Bueno. Vamos a reformar también el COIP, vamos a hacer las reformas necesarias, porque la Constitución, cómo decía la misma Luisa de su Gobierno, lo que hizo es que le dio más derechos a los criminales que a las personas que hacen las cosas bien. Le da más garantías a los criminales, asesinos, violadores, extorsionadores que a las personas que cumplen las leyes. Eso no puede seguir.

La familia ecuatoriana no aguanta esta aberración. Nosotros fortaleciendo a las Fuerzas Armadas y Policía y con una Función Judicial y un sistema de leyes que funcionen para el ciudadano que cumple las leyes, es que vamos a sacar al país adelante.

También se necesita tecnología. Ya hemos firmado acuerdos, en aduanas por ejemplo. Hemos hablado ya con compañías internacionales para seguridad en fronteras con drones. Así mismo que exista el escaneo que se necesitan en cada uno de los contenedores, y no tan cerca del puerto, sino que las vías, puedan ser seguras para los ciudadanos y para los transportistas, que en las vías exista el escaneo y el patrullaje que verdaderamente se necesita.

Ya lo estamos haciendo ahorita y estamos equipando a todas nuestras fuerzas del orden. La familia ecuatoriana va primero, los criminales van segundo. Los jóvenes van primero, los extorsionadores, violadores y lavadores de dinero, ellos que se vayan al último.

Interpelación de Luisa González:

Noboa no, no mienta. Usted ya hizo cambios normativos en la Constitución y seguimos siendo el país más violento de la región, dicho por Insight Crime. Este es el año más violento en la historia del Ecuador, cada hora muere un ecuatoriano.

Yo le pregunto: central de inteligencia que permita proveer de información vital para prevenir delitos, responder emergencias y proveer de seguridad a los barrios, uniformes de alta resistencia balística, chalecos con paneles de cerámica, cascos con generación visión termo nocturna para proteger 24 horas, drones para vigilancia aérea con reconocimiento facial, patrullas blindadas, sistema de mapeo satelital. Esto ofreció usted en el 2023 y dígame ¿por qué no cumplió?, ¿por qué habríamos de creerle ahora?, ¿de todo lo que usted ofreció qué cumplió?

Daniel Noboa responde:

Se ha equipado a las Fuerzas Armadas con tecnología de punta. No solo eso, se ha pagado 34 millones de dólares del ISSFA, desde la época en que ustedes le debían muchísimo dinero. Otra cosa, hemos traído centenares de vehículos blindados de Israel y Turquía. Hemos equipado a nuestras Fuerzas Armadas con tecnología para que puedan patrullar los mares en territorio ecuatoriano, así como las fronteras. Y a la Policía Nacional ya le hemos entregado 300 unidades móviles y le entregaremos 450 unidades móviles más. Eso es lo que se ha hecho en 15 meses.

En 4 años, ¿qué debemos hacer? Tener aquí, reinstaurar una base, cómo la Base de Manta, la base que ustedes mismos eliminaron, para que se pueda controlar el tráfico de drogas en el Ecuador, para que se pueda tener control aéreo y también con ayuda de Estados Unidos, de Canadá, de Italia, de Francia, de España y no de Venezuela o de Irán. Así vamos a poder salir adelante. El narcotráfico es un tema transnacional y hay que tratarlo de una manera transnacional. Hay que tener propuestas que incluyan a los países que reciben , los gobiernos que reciben, que han aplaudido y hasta han premiado a nuestras fuerzas del orden por el trabajo que se hace.

Segunda interpelación de Luisa González:

Qué dolor, Noboa no, no mienta. Usted sabe que en este momento lo están viendo miembros de Fuerzas Armadas y Policía Nacional. Y que sus familiares sufren porque usted les envía a las calles como carne de cañón. Que no tienen dónde dormir, que no tienen vehículos, que no tienen alimentación siquiera. Y usted en lugar de destinar presupuesto para equiparlo, quiere pagarlo en mercenarios. ¿Por qué humilla así a nuestra fuerza pública?

Daniel Noboa responde:

Nosotros jamás vamos a humillar a la Policía ni a las Fuerzas Armadas. Es más los hemos empoderado, apoyado y por su gran trabajo que han hecho en estos 15 meses en la lucha por la guerra, vamos a darles un bono extraordinario la próxima semana. Se lo merecen y lo necesitan, especialmente la tropa que ha sufrido tanto. Y que sus funcionarios, los de la Revolución Ciudadana, sus asambleístas se han pasado atacando.

Acuérdense que fue en su época y cómo usted dice en su Gobierno, el cual le redujeron el presupuesto a los militares, eso sí fue una humillación. Nosotros jamás humillaremos a nuestras Fuerzas Armadas. Lo que sí haremos es buscar cooperación internacional, asistencia y asesoría y al final el control total de cada operación lo va a tener la Policía y las Fuerzas Armadas.

EJE 4: Economía y Empleo

Pregunta: Para generar empleo y sostener la dolarización, la economía del Ecuador necesita crecer más. ¿Cuál será la meta de crecimiento económico durante su mandato y su política exterior para atraer la inversión extranjera?

Daniel Noboa responde:

Ecuatorianos, nosotros tenemos que fortalecer la dolarización, ¿cómo lo logramos? Teniendo una política para promover exportaciones, como lo hemos hecho en el 2024 y en el 2025. En el 2025 estamos en récord de exportaciones en enero y en febrero y en el 2024 hicimos y tomamos decisiones muy duras para en el 2025 tener el crecimiento que buscamos, nuestra proyección de crecimiento en el 2025 va a ser del 4% porque ya tenemos estabilizada nuestra balanza de pagos, tenemos estabilizada la dolarización.

Dolarización que todas las figuras importantes de la Revolución Ciudadana dicen que es una medida perversa, el mismo vicepresidente, candidato a vicepresidente de Luisa Gonzáles, que es Diego Borja,dice que incluso tenía una tesis hecha sobre cómo desdolarizar al Ecuador. Ahora cómo lo quieren hacer, con una moneda dizque paralela, una moneda electrónica y ciertos pagos y deudas del Estado irlas pagando con estos ecuadólares, eso es una desdolarización lenta y dolorosa. Luisa te desdolariza.

Nosotros estamos ya conversando con algunas naciones, con algunas empresas internacionales para venir y generar empleo en Ecuador. En Medioriente estamos firmando convenios y lazos comerciales importantes. Firmamos finalmente el Tratado de Libre Comercio con la China y el de Canadá está a punto de finalizarse. Eso de ahí es una apertura, eso significa que el mundo sí cree en Daniel Noboa.

Es más, estábamos en muy buen camino bajando inclusive a 800 puntos el riesgo país y cuando pasamos a una segunda vuelta que muchos no esperaban se disparó a 500 puntos porque le tienen pánico a la candidata González, pero después del 13 de abril se volverá a estabilizar la economía, volveremos a tener también la estabilidad que buscamos y la inversión que estamos buscando, de esa manera saldremos adelante todos, sin olvidarnos de los pequeños empresarios y de las mujeres dando crédito a buena tasa de interés para todos.

Interpelación de Luisa González:

Para fortalecer la economía hay que hablar sí de corrupción y hablemos de corrupción: proyecto Olón, alimentación escolar, Petronoboa, chalecos de cartón, barcazas, progen, concesiones mineras, compra de barcazas, compra de etanol, entrega del Campo Sacha, cocaína a través de Noboa Trading.. esto es lo que está en juego en estas elecciones. Y para hablar de dolarización, la señora Nataly Morillo, su asambleísta, dijo que lo que usted iba a poner al ecuadólar y también decirle que usted presentó en la Asamblea Nacional un proyecto de ley para poner una moneda paralela al dólar. Responda.

Daniel Noboa responde:

Quisiera ver ese proyecto porque la verdad es que creo que está muy confundida. Y de ahí sus acusaciones sin pruebas, en lo absoluto, son palabras al aire, usted que es abogada debería saberlo. En cambio, yo le voy a decir cosas sí comprobadas: Correa prófugo, Glas preso, Arauz, Verduga, de ahí el Justiciero, Franco Loor, Franco Loor con proyección de salida del país y los otros dos salieron coheteados el momento que había el chat de la Liga Azul y en ese chat salía usted como la rana René, eso sí está comprobado.

Todos esos casos de corrupción están comprobados. Nosotros hemos firmado inclusive acuerdos con Google que solo pueden haber sido posibles con un índice de corrupción hacia la baja en un 60%, por eso Google escogió al Ecuador como uno de los tres países en el mundo con los cuáles ha firmado este tipo de acuerdos: Kuwait, Ecuador y El Salvador.

Nosotros debemos darle seguridad al inversionista, pero no podemos olvidarnos de esa madre soltera que es el sustento del hogar, 46% de las madres son el sustento del hogar, tampoco de los pequeños emprendedores que les daremos el bono de los 1000 dólares para que puedan de una forma salir adelante con ese apoyo y darles créditos al agro, asimismo como a los comerciantes.

Segunda interpelación de Luisa González:

Usted dijo que bajaría el precio de los combustibles y Noboa no, mintió. Los subió, pero Petronoboa trafica con combustibles subsidiados para beneficiarse ustedes mismos. ¿Es o no Petronoboa de su hermano que acabó, hace poco de fugarse del país, qué va a hacer?

Daniel Noboa responde:

Mi hermano almorzó conmigo hoy. Sí, él tiene su compañía, pero acá podemos ver cómo se originó esa acusación, vino de Pedro Granja y adivinen qué pasó con el hermano de Pedro Granja, Pedro Gregorio Granja Angulo, aquí está la Contraloría General del Estado le ha identificado como un funcionario público recién puestito en la Dirección General de Vigilancia y Justicia del Municipio de Guayaquil, de su financista Aquiles.

Entonces molestan, acusan y después los premian con un puesto público, eso es tráfico de influencias y se puede ver también que Aquiles es uno de los más interesados en financiar su campaña porque sabe que el verdadero traficante de combustibles es él.

EJE 5: Gobernabilidad

Pregunta: Dado que RC y ADN conforman más del 80% de la próxima Asamblea, en conjunto podrían aprobar cualquier ley o reforma. Por lo tanto, ¿en qué temas podrían llegar a acuerdos nacionales para darle estabilidad al país?

Luisa González responde:

