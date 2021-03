Demi Lovato revela que sufrió una violación

Demi Lovato hizo impactantes declaraciones sobre su pasado en la serie documental Demi Lovato: Dancing With the Devil, la cual se estrenó este martes.

Durante la serie, la cantante cuenta que en 2018 estuvo cerca de perder la vida debido a una sobredosis, la cual fue supuestamente provocada por un hombre al que ella se refiere como su traficante de drogas y quien, de acuerdo con Lovato, la agredió sexualmente. La cantante narró que cuando era adolescente también sufrió de un abuso sexual.

“Cuando era adolescente estaba en una situación muy similar. Perdí mi virginidad en una violación. Llamé a esa persona un mes después y traté de arreglar las cosas teniendo el control y todo lo que hizo fue hacerme sentir peor”, cuenta la exestrella de Disney Channel, quien afirma haberse castigado durante años por lo ocurrido y que tardó mucho tiempo en aceptar que se trató de una violación:

“Realmente me castigué durante años, por lo que también me costó mucho aceptar el hecho de que fue una violación cuando sucedió. Dije ‘Oye, esto no irá más lejos. Soy virgen y no quiero perder mi virginidad de esta manera’. Y eso no le importó, lo hicieron de todos modos. Lo internalicé y me dije a mí misma que era mi culpa porque todavía estaba en la habitación con él”, declaró la cantante y cuenta que tuvo que convivir con su agresor “todo el tiempo” tras la presunta agresión sexual.

Bulimia

Lovato contó que después de la agresión, dejó de comer y comenzó a vomitar: “Mi bulimia empeoró tanto que comencé a vomitar sangre por primera vez”.

La cantante aseguró que su presunto agresor no tuvo ningún tipo de castigo o consecuencia por sus actos: “Nunca lo sacaron de la película en la que estaba, (…), nunca se metió en problemas por eso”. Demi Lovato no reveló más información sobre su presunto violador ni dio detalles sobre quién se podría tratar.

Sobredosis

Lovato relató el pasado mes de febrero que a causa de la sobredosis por consumo de fentanilo que sufrió en 2018 quedó con diversos daños cerebrales y que «todavía» lidiaba con algunos de sus efectos, como puntos ciegos en la vista, lo que durante mucho tiempo le había impedido leer.

Por la sobredosis estuvo hospitalizada en 2018 y, según reveló, le provocó un infarto, tres derrames cerebrales y diversas secuelas en su salud.

Siendo aún una niña, inició en 2002 su contacto con la televisión a través de la serie infantil «Barney & Friends», aunque su gran oportunidad llegó en 2008 con el papel protagonista de la película musical de Disney «Camp Rock», que la convirtió en una celebridad para los jóvenes y en la que coincidió con los Jonas Brothers.

De hecho, el tema central del filme «This Is Me» cantado junto a Joe Jonas alcanzó el «top 10» de la lista oficial estadounidense y allanó el camino no solo para una segunda parte de la película, sino para el inicio de una carrera musical que arrancó ese mismo año con el disco «Don’t Forget».

Se estima que Lovato ha vendido más de dos millones de copias de los seis discos publicados hasta el momento.

Con información de EFE e Infobae.com