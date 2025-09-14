Asaltaron la unidad móvil que iba a transmitir el partido del Técnico Universitario vs. Cuenca

El partido entre el Técnico Universitario y Deportivo Cuenca se disputará en el estadio Bellavista de Ambato.

La unidad móvil que iba a transmitir el partido entre Técnico Universitario y Deportivo Cuenca de este domingo 14 de septiembre de 2025, fue asaltada en El Triunfo, provincia de Guayas.

Así lo denunció Miguel Ángel Loor, presidente de la LigaPro, a través de un video publicado en redes sociales. Pero confirmó que el partido sí se transmitirá.

“Se han llevado cámaras y todo lo que concierne a la unidad móvil. Se consiguió un reemplazo que estaba cerca, en Latacunga, de otro deporte incluso, pero por lo menos se podrá transmitir el partido”, dijo Loor.

Sin embargo, Loor dejó en pausa cómo se llevará a cabo el uso del VAR durante el partido por la Fecha 28 de la LigaPro.

“El uso del VAR va a estar un poco complicado porque no hay las cámaras suficientes, pero estamos haciendo los esfuerzos”, detalló Loor.

Loor apuntó que los equipos sustraídos de la unidad móvil no le servirán nadie más, por lo que espera que se encuentre la manera de devolverlos.

De acuerdo con el Presidente de la LigaPro, "me dicen que fueron como 20 muchachitos los que se acercaron y se llevaron absolutamente todo. Gracias a Dios no les pasó nada a las personas encargadas”.

El partido del Técnico Universitario frente al Deportivo Cuenca está previsto para las 14:00 en el estadio Bellavista de Ambato. Esta es la fecha 28 de la LigaPro.