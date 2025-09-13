Moisés Caicedo: 'He decidido esta temporada patear más al arco', tras marcar en la Premier

Moisés Caicedo, volante ecuatoriano del Chelsea, volvió a ser fundamental para su equipo tras el gol conseguido en el empate ante Brentford por 2-2, el sábado 13 de septiembre, en el partido válido por una fecha mas de la Premier League.

A los 85 minutos 'Moi' marcó con un potente derechazo de fuera del área y puso la ventaja de los 'Blues' como visitantes. Además del tanto, Caicedo impuso su acostumbrado juego de marca y proyección ofensiva, que lo ha convertido en titular fijo del cuadro inglés.

Sin embargo, cuando parecía que el Chelsea se llevaba los tres puntos con la anotación del volante tricolor, llegó en los descuentos el empate 2-2 de Fabio Carvalho. Los goles restantes fueron marcados por Kevin Schade para los locales a los 35 minutos, mientras que Cole Palmer anotó para el Chelsea, a los 61'.

En una entrevista posterior al partido, el jugador ecuatoriano, que ya lleva dos anotaciones en cuatro fechas (antes le hizo un gol al West Ham), anunció que buscará marcar más goles. Se ha prometido acercarse más al área.