El boxeo regresa al Julio César Hidalgo con dos peleas por título mundial, el sábado 30 de agosto

Este sábado 30 de agosto del 2025, el boxeo regresa al Julio César Hidalgo con dos peleas por campeonato mundial. La cartelera comenzará a las 16:00 con 10 peleas de exhibición y después vendrán las peleas profesionales.

En la jornada del viernes 29 de agosto del 2025 los pesajes tuvieron lugar y todos los enfrentamientos quedaron confirmados. En el plato estelar estará Diego ‘El Impacto’ Quiñónez, hijo del recordado Jaime ‘La Bestia’ Quiñónez, contra el kazajo Almat Jumanov en un combate por el título continental de la UBO.

La pelea coestelar será la revancha entre el ecuatoriano Julián ‘Violencia’ Soria y el venezolano Luis ‘El Expreso’ Marín por el título mundial interino de la UBC en la categoría de los pesos pesados, donde Soria promete vengarse tras una polémica derrota anterior.

Además, este evento de boxeadores se complementa con peleas como Jadir Quiñónez vs. Wilson Villacís en las 147 libras, Anthony Mora vs. Jonathan Cortez en las 135 libras y Stephen Kirnon vs. Jinner Guerrero en las 190 libras, además de exhibiciones de nuevos talentos ecuatorianos.

Las entradas ya están disponibles en BuenPlan, con precios desde USD 5. Los amantes del boxeo ya pueden ser parte de esta noche histórica. El evento comienza a las 16:00 con las peleas de exhibición y después las profesionales.