¿Cuándo se conocerá la nómina de Ecuador y cómo será la preparación ante Paraguay?

Durante la jornada de este viernes 29 de agosto del 2025, el presidente de la FEF, Francisco Egas, dio a conocer que en las próximas horas se sabrá de la lista de convocados de la selección ecuatoriana para esta última doble fecha.

También afirmó que el cuerpo técnico encabezado por Sebastián Beccacece ya se encuentra en Argentina, donde la selección establecerá su base debido a la comodidad para la llegada de los jugadores, la adaptación al huso horario y la tranquilidad que ofrece el país para que el equipo se concentre, al no ser la sede del torneo.

"Los jugadores comenzarán a llegar a partir de mañana sábado 30 de agosto. Realizaremos los entrenamientos el domingo, lunes, martes y miércoles. El miércoles por la tarde, tras el entrenamiento, viajaremos a Asunción, donde dormiremos, jugaremos el partido y regresaremos de inmediato a Guayaquil".

Ecuador enfrentará a Paraguay de visita el próximo jueves 4 de septiembre del 2025 a las 18:30 y cerrará su participación ante la Argentina con Lionel Messi el martes 9 de septiembre a las 18:00 en el Estadio Banco Pichincha.

La 'Tri' en estas clasificatorias ha perdido solo dos partidos ante las selecciones más poderosas: Brasil y Argentina. Ahora buscará cerrar con broche de oro esta excelente participación y buscar estar en el bombo 2 del sorteo mundialista.