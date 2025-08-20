El boxeo revive en el Julio César Hidalgo con la disputa de dos títulos internacionales

El peleador Diego Quiñónez recibe el conteo por parte del árbitro tras una caída.

El boxeo regresará al Coliseo Julio César Hidalgo de Quito. El sábado 30 de agosto del 2025, tras 22 meses de ausencia, el recinto de La Marín recibirá una cartelera internacional que promete emocionar a los aficionados. Organizada por CapitalBox la velada incluirá seis peleas profesionales y 10 exhibiciones.

Se destaca la disputa de dos títulos: el continental, de la UBO en 168 libras y el mundial interino de la UBC, en 200 libras. Este evento busca revivir la tradición pugilística en un escenario legendario quiteño, como el Julio César Hidalgo, con un lleno esperado de 3.500 espectadores.

El duelo estelar enfrentará al ecuatoriano Diego ‘El Impacto’ Quiñónez, hijo del recordado Jaime ‘La Bestia’ Quiñónez, contra el kazajo Almat Jumanov en un combate a 10 asaltos por el título continental de la UBO.

Otro plato fuerte será la revancha entre el ecuatoriano Julián ‘Violencia’ Soria y el venezolano Luis ‘El Expreso’ Marín por el título mundial interino de la UBC en pesos pesados, donde Soria promete vengarse tras una polémica derrota anterior.

La cartelera se complementa con peleas como Jadir Quiñónez vs. Wilson Villacís (147 libras), Anthony Mora vs. Jonathan Cortez (135 libras) y Stephen Kirnon vs. Jinner Guerrero (190 libras), además de exhibiciones de nuevos talentos ecuatorianos.

Las entradas ya están disponibles en BuenPlan, con precios desde USD 5. Los amantes del boxeo ya pueden ser parte de esta noche histórica.