El boxeo vuelve al Julio César Hidalgo: el 'Zurdito' Tzamarenda vs. Andrés Peñalosa

A la izquiera el boxeador ecuatoriano Antonio 'El Zurdito' Tzamarenda y a la derecha el ucraniano Taras Shelestyuk.

El coliseo Julio César Hidalgo de Quito vibrará el sábado 8 de noviembre del 2025 con una cartelera internacional de boxeo que reúne a competidores de cinco países, destacando la participación ecuatoriana a través de Antonio 'El Zurdito' Tzamarenda.

El amazónico, en la categoría minimosca de 108 libras, enfrentará al venezolano Andrés Peñalosa en un combate a 10 asaltos, sirviendo como prueba definitiva antes de su aspiración al título mundial juvenil el próximo año.

Tzamarenda, de 19 años y con un récord invicto de 6-0, ocupa el top 10 juvenil de su división y representa el mayor talento emergente del boxeo ecuatoriano. Su duelo no solo promete espectáculo, sino que podría catapultarlo a la élite global, con el objetivo de entregar un trofeo mundial a Ecuador.

La cartelera incluye ocho peleas profesionales, con figuras como el ucraniano Taras Shelestyuk, bronce olímpico en Londres 2012 y con 20 victorias y un empate, quien protagonizará la estelar contra el venezolano Anthony Sánchez en 147 libras.

Otros combates destacados involucran al puertorriqueño Ángel González ante el colombiano Juan Antonio Jiménez (112 libras), el kazajo Almat Jumanov, y ecuatorianos como Jean Carlos Mina vs Jiner Guerrero (+200 libras).

Además, también estarán en el evento Armando Barbier (EE.UU) vs Miguel Mosquera (147 libras), Tomás Malachi vs Ariel Sharupi (135 libras), Francis Ceballos vs Jonathan Carrera (122 libras), Maxel Toledo vs Mesías Guampash (135 libras), y Jean Carlos Caicedo vs Ronald Chasiguano (126 libras).

La rueda de prensa oficial se realizará el jueves 6 de noviembre en KAO Sports (av. Eloy Alfaro y av. República, Edificio EPIQ, piso 3), con entrevistas exclusivas. El pesaje oficial será el viernes 7 en la Plaza las Américas (av. Amazonas y República).

Las entradas están disponibles en Buen Plan y los precios son los siguientes: palco USD 15, cancha USD 30, ringside USD 60, y ringside VIP USD 80. Será una velada espectacular con peleas que prometen espectaculares KO.