¿Cuántas libras tiene que bajar Michael Morales para su pelea contra Sean Brady en la UFC?

La noche del martes 14 de octubre del 2025, el ecuatoriano Michael Morales mediante sus redes sociales compartió su peso a un mes de su pelea ante el estadounidense Sean Brady, por la UFC. La báscula mostraba 210 libras para el tricolor y el límite de su categoría son las 170 libras.

Michael se encuentra a un mes exacto de su pelea, su combate es el 15 de noviembre del 2025, en el Madison Square Garden en Nueva York. Durante este tiempo tiene que perder 40 libras de peso corporal.

Aparte de la dieta que tiene que hacer para la preparación, hasta el día de los pesajes oficiales, la semana de la pelea, Morales tiene que pasar un proceso brusco para cortar peso, mediante la eliminación de líquidos.

Si para el día de la pelea, Morales no llega en el límite de peso establecido, la pelea puede continuar pero tendrá que otorgar un porcentaje de su bolsa de ganancias al rival, siempre y cuándo este acepte.

Otro escenario es que Morales exceda por varias libras el peso, muy alejado al límite, la comisión decidirá que la pelea no puede llevarse a cabo y el combate sería cancelado.

En las seis peleas que 'Spiderman' ha tenido en la UFC, nunca ha fallado el peso y ha estado siempre dentro de lo reglamentario. Su rival es el número dos de la división y si el ecuatoriano consigue la victoria el 15 de noviembre, será uno de los mayores contendientes para pelear por el campeonato que estará en disputa la misma noche que pelea Morales, entre Jack Della Maddalena e Islam Makhachev.