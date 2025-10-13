¿Cuándo vuelve a subir al octágono de la UFC el ecuatoriano Michael Morales?

El ecuatoriano Michael Morales en el pesaje oficial de la UFC previo a su pelea.

Según la periodista deportiva Jacque Enríquez, el ecuatoriano Michael Morales regresaría al octágono de la UFC el sábado 15 de noviembre del 2025 en el Madison Square Garden en New York y enfrentaría al estadounidense Sean Brady.

Morales tiene un récord invicto de 18 victorias y cero derrotas. Su porcentaje de finalización dentro del octágono es del 78%, con 13 KO/TKO, una sumisión y cuatro victorias por decisión. Dentro de la UFC, tiene seis peleas de las cuales ganó todas y finalizó en cuatro ocasiones.

Su última victoria fue el pasado 17 de mayo del 2025. En este enfrentamiento venció a Gilbert Burns por TKO en el primer asalto. El triunfo lo ubicó en la séptima posición en la categoría de los pesos wélter.

Su rival, el estadounidense Sean Brady es el número dos de la división. Tiene un récord profesional de 18 victorias y una sola derrota. En su última pelea, en marzo del 2025, venció al excampeón de la categoría, al británico Leon Edwards. Su única derrota es ante Belal Muhammad, un excampeón mundial.

El combate se espera que sea a tres rounds en la cartelera estelar del evento UFC 322. Una victoria lo dejaría a Morales en posición de ser el siguiente retador al campeonato mundial, que se disputará la noche del 15 de noviembre entre el campeón mundial Jack Della Maddalena e Islam Makhachev.