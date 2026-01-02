Universidad Católica presenta su nuevo escudo con la estrella alcanzada en la Copa Ecuador

El cuadro 'camaratta' ya tiene un escudo renovado, con su estrella dorada de la Copa Ecuador.

Universidad Católica celebra la obtención, por primera vez, de un título de torneos ecuatorianos. El 18 de diciembre del 2025, es un día especial para los fervorosos hinchas 'camarattas', que, por primera vez, pudieron gritar campeón.

El elenco del 'Trencito' venció por 3-2 a Liga Deportiva Universitaria, en el estadio Atahualpa y consiguió la corona de la Copa Ecuador. Mauricio Alonso, Gregori Anangonó -con un espectacular remate desde media cancha- y José Fajardo marcaron los goles para la primera corona.

Ahora, el equipo quiteño presenta una renovada imagen. Su escudo recibió una modificación y ya aparece la estrella de campeón de la Copa, la primera en 62 años de vida institucional.

El equipo quiere mantener el protagonismo en la temporada 2026. Por ello, el técnico Diego Martínez, con el apoyo de la dirigencia, pudo sostener la base futbolística del equipo campeón.

Futbolistas como Jerónimo Cacciabue, John Chancellor, Gregory Anangonó se mantienen en el equipo para la temporada que viene. Además, los panameños Azarías Londoño y José Fajardo seguirán en el equipo.